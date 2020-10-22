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بهدف " ألكسندر".. الأهلي يتربع على الصدارة من بوابة الوحدة

نجح فريق الأهلي من تدوين انتصاره الثاني على التوالي بعدما ألحق الهزيمة الأولى بضيفه الوحدة بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة لحساب منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

اقتنص الأهلي ثلاث نقاط ثمينة رافعاً رصيده إلى 6 في صدارة الترتيب مؤقتاً بينما تجمد رصيد الوحدة عند ثلاث نقاط بالمركز الخامس.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني نجح البديل الروماني ألكسندر ميتريتا بتسجيل الهدف الأول في ظهوره الأول مع الأهلي في الدقيقة 73 بعد أن تلقى عرضية من لوكاس ليما هيأها لنفسه قبل أن يطلق قذيفة صاروخية ارتطمت بالقائم الأيمن قبل أن تتابع طريقها نحو الشباك.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بهدف " ألكسندر".. الأهلي يتربع على الصدارة من بوابة الوحدة
سبق

نجح فريق الأهلي من تدوين انتصاره الثاني على التوالي بعدما ألحق الهزيمة الأولى بضيفه الوحدة بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة لحساب منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

اقتنص الأهلي ثلاث نقاط ثمينة رافعاً رصيده إلى 6 في صدارة الترتيب مؤقتاً بينما تجمد رصيد الوحدة عند ثلاث نقاط بالمركز الخامس.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني نجح البديل الروماني ألكسندر ميتريتا بتسجيل الهدف الأول في ظهوره الأول مع الأهلي في الدقيقة 73 بعد أن تلقى عرضية من لوكاس ليما هيأها لنفسه قبل أن يطلق قذيفة صاروخية ارتطمت بالقائم الأيمن قبل أن تتابع طريقها نحو الشباك.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
10:11 PM

بهدف " ألكسندر".. الأهلي يتربع على الصدارة من بوابة الوحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نجح فريق الأهلي من تدوين انتصاره الثاني على التوالي بعدما ألحق الهزيمة الأولى بضيفه الوحدة بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة لحساب منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

اقتنص الأهلي ثلاث نقاط ثمينة رافعاً رصيده إلى 6 في صدارة الترتيب مؤقتاً بينما تجمد رصيد الوحدة عند ثلاث نقاط بالمركز الخامس.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني نجح البديل الروماني ألكسندر ميتريتا بتسجيل الهدف الأول في ظهوره الأول مع الأهلي في الدقيقة 73 بعد أن تلقى عرضية من لوكاس ليما هيأها لنفسه قبل أن يطلق قذيفة صاروخية ارتطمت بالقائم الأيمن قبل أن تتابع طريقها نحو الشباك.

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