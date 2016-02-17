"سدكو" تعلن استكمال بيع شركة ترفيه العربية المحدودة إلى "الاستثمارات البديلة الخاصة GLD Partners LP*"

الصفقة تمثل نقطة انطلاق رئيسة للدخول إلى قطاع الخدمات الغذائية النشط والآخذ بالنمو في المملكة

أعلنت مجموعة سدكو القابضة، إحدى أكبر الشركات الاستثمارية العائلية في المملكة العربية السعودية، اليوم عن استكمال بيع شركة ترفيه العربية المحدودة ("ترفيه") لشركة الاستثمارات البديلة الخاصة GLD Partners LP ومقرها لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.

تدير شركة ترفيه 17 مطعماً من فئة كاجوال في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتعتبر صاحبة امتياز لسلسلة مطاعم "أبل بيز®️"، أحد أكبر العلامات التجارية لمطاعم الكاجوال في العالم.

يمثل بيع شركة ترفيه العربية المحدودة خروج مجموعة سدكو القابضة من قطاع خدمات الأغذية والمشروبات كجزء من استراتيجيتها للتركيز على الأعمال الأساسية.

كما تمثل هذه الصفقة نقطة انطلاق رئيسة لدخول GLD Partners إلى قطاع الخدمات الغذائية النشط والآخذ بالنمو في المملكة العربية السعودية، وتشكل جزءًا من خططها التوسعية الشاملة واستثماراتها في المنطقة، وخاصة المملكة العربية السعودية.

وأثنى المدير العام لشركة GLD Partners في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عمر ميرزا، على جهود كل من سدكو القابضة وداين براندز لتسهيل عملية انتقال حقوق الامتياز لمطاعم أبل بيز في المملكة العربية السعودية إلى GLD Partners LP.

وقال: "يُسعدنا في هذه الأوقات المهمة إضافة علامة تجارية عالمية رائدة مثل أبل بيز إلى محفظة استثماراتنا المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وساهمت داين براندز غلوبال، الشركة المالكة لحقوق امتياز وتشغيل أبل بيز، بضمان الانتقال السلس لامتياز أبل بيز من ترفيه المملوكة لسدكو القابضة إلى المالكين الجديد GLD Partners.

وقال نائب الرئيس الإقليمي لعمليات الامتياز التشغيلي في شركة داين براندز غلوبال غاري مور: نقدم الدعم الكامل لانتقال هذه الملكية ونؤمن بأن GLD Partners ستواصل في إثراء سلسلة المطاعم والمحافظة على هويتها وإرثها العريق، مما سيعزز نجاح العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية.