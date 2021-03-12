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الإمارات: 9 وفيات و2250 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي حالات الشفاء بلغ 401539 شخصاً

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2250 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفيات، وشفاء 1736 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 422246 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1378 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 401539 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: 9 وفيات و2250 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2250 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفيات، وشفاء 1736 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 422246 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1378 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 401539 حالة.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
02:35 PM

الإمارات: 9 وفيات و2250 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي حالات الشفاء بلغ 401539 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2250 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفيات، وشفاء 1736 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 422246 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1378 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 401539 حالة.

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