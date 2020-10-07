النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جونسون" يحذر: إصابات كورونا تتزايد في لندن وأماكن أخرى

اعتبر نهج حكومته في السيطرة صحيحاً

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، من أن إصابات "كوفيد-19" تتزايد في لندن وأماكن أخرى.

واعتبر رئيس الوزراء أن نهج حكومته للسيطرة على انتشار الفيروس لا يزال هو النهج الصحيح، وفقاً لـ"رويترز".

وفي ردّه على سؤال في البرلمان عن سبب استمرار ارتفاع الإصابات في المناطق التي تم فيها تطبيق إجراءات الإغلاق المحلية، قال "جونسون": "إن النهج المحلي والإقليمي المقترن بالإجراءات الوطنية لا يزال صحيحاً".

بوريس جونسون

الرئيسية/ محطات

اعلان
"جونسون" يحذر: إصابات كورونا تتزايد في لندن وأماكن أخرى
سبق

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، من أن إصابات "كوفيد-19" تتزايد في لندن وأماكن أخرى.

واعتبر رئيس الوزراء أن نهج حكومته للسيطرة على انتشار الفيروس لا يزال هو النهج الصحيح، وفقاً لـ"رويترز".

وفي ردّه على سؤال في البرلمان عن سبب استمرار ارتفاع الإصابات في المناطق التي تم فيها تطبيق إجراءات الإغلاق المحلية، قال "جونسون": "إن النهج المحلي والإقليمي المقترن بالإجراءات الوطنية لا يزال صحيحاً".

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
03:09 PM

"جونسون" يحذر: إصابات كورونا تتزايد في لندن وأماكن أخرى

اعتبر نهج حكومته في السيطرة صحيحاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
111

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، من أن إصابات "كوفيد-19" تتزايد في لندن وأماكن أخرى.

واعتبر رئيس الوزراء أن نهج حكومته للسيطرة على انتشار الفيروس لا يزال هو النهج الصحيح، وفقاً لـ"رويترز".

وفي ردّه على سؤال في البرلمان عن سبب استمرار ارتفاع الإصابات في المناطق التي تم فيها تطبيق إجراءات الإغلاق المحلية، قال "جونسون": "إن النهج المحلي والإقليمي المقترن بالإجراءات الوطنية لا يزال صحيحاً".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,689
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,325
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,573
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,186

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة