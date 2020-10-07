"جونسون" يحذر: إصابات كورونا تتزايد في لندن وأماكن أخرى

اعتبر نهج حكومته في السيطرة صحيحاً

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، من أن إصابات "كوفيد-19" تتزايد في لندن وأماكن أخرى.

واعتبر رئيس الوزراء أن نهج حكومته للسيطرة على انتشار الفيروس لا يزال هو النهج الصحيح، وفقاً لـ"رويترز".

وفي ردّه على سؤال في البرلمان عن سبب استمرار ارتفاع الإصابات في المناطق التي تم فيها تطبيق إجراءات الإغلاق المحلية، قال "جونسون": "إن النهج المحلي والإقليمي المقترن بالإجراءات الوطنية لا يزال صحيحاً".