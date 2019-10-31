النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فريق الخبراء العرب يدعو لتوحيد الرسالة الإعلامية الموجهة إلى الخارج

طالب بضرورة وضع دليل بالمعايير المهنية للاسترشاد به في كتابة المحتوى

دعا فريق الخبراء العرب المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، إلى توحيد الرسالة الإعلامية العربية الإيجابية الموجهة للرأي العام الدولي.

وطالب الفريق، في ختام اجتماعه اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة مدير العمليات الإعلامية المسؤول عن ملف الجامعة العربية بوزارة الإعلام تركي بن مرزوق العمري "رئيس فريق الخبراء"، بوضع دليل بالمعايير المهنية للاسترشاد به لكتابة المحتوى الإعلامي الموجه إلى الخارج.

وقال "العمري" عقب نهاية الاجتماع: الاجتماع ناقش على مدى يومين إجراء تقييم شامل لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج وما جرى تنفيذه من برامج، كما ناقش وضع تصور كامل للجمهور المستهدف وآليات وسبل تنفيذ كل برنامج.

وأضاف: الفريق توصل لتوصيات، منها: دعوة وسائل الإعلام العربية الرسمية والخاصة إلى تعزيز حضور القضية الفلسطينية في المشهدين الإعلاميين العربي والعالمي بما يتوافق مع أهداف ومحاور خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج.

وأردف: التوصيات رحبت بالمقترح التونسي حول وضع تصور شامل يساعد على إيجاد آليات تنفيذية عملية لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، وندعو الجانب التونسي لوضع مقترح لرؤية إستراتيجية واضحة تطبق على مدى ثلاث سنوات وتأخذ في الحسبان المحاور الثلاثة المبدئية في خطة التحرك.

وتابع: فريق الخبراء طلب من الدول الأعضاء التي لديها مراكز تدريب في المجال السمعي والمرئي والإلكتروني التنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب للتعاون في عقد ورش عمل ودورات للمحررين والإعلاميين حول كيفية التعاطي مع القضايا العربية الموجهة للخارج.

وقال "العمري": لقد دعيت الدول الأعضاء التي لم تسدد بعد حصصها المستحقة في ميزانية الخطة أن تقوم بالمبادرة في تنفيذ هذه الحصص وهو الأمر الذي سيسهم في الإسراع في تنفيذ الأنشطة والبرامج الخاصة بخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج.

فريق الخبراء العرب الرسالة الإعلامية العربية الجامعة العربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فريق الخبراء العرب يدعو لتوحيد الرسالة الإعلامية الموجهة إلى الخارج
سبق

دعا فريق الخبراء العرب المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، إلى توحيد الرسالة الإعلامية العربية الإيجابية الموجهة للرأي العام الدولي.

وطالب الفريق، في ختام اجتماعه اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة مدير العمليات الإعلامية المسؤول عن ملف الجامعة العربية بوزارة الإعلام تركي بن مرزوق العمري "رئيس فريق الخبراء"، بوضع دليل بالمعايير المهنية للاسترشاد به لكتابة المحتوى الإعلامي الموجه إلى الخارج.

وقال "العمري" عقب نهاية الاجتماع: الاجتماع ناقش على مدى يومين إجراء تقييم شامل لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج وما جرى تنفيذه من برامج، كما ناقش وضع تصور كامل للجمهور المستهدف وآليات وسبل تنفيذ كل برنامج.

وأضاف: الفريق توصل لتوصيات، منها: دعوة وسائل الإعلام العربية الرسمية والخاصة إلى تعزيز حضور القضية الفلسطينية في المشهدين الإعلاميين العربي والعالمي بما يتوافق مع أهداف ومحاور خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج.

وأردف: التوصيات رحبت بالمقترح التونسي حول وضع تصور شامل يساعد على إيجاد آليات تنفيذية عملية لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، وندعو الجانب التونسي لوضع مقترح لرؤية إستراتيجية واضحة تطبق على مدى ثلاث سنوات وتأخذ في الحسبان المحاور الثلاثة المبدئية في خطة التحرك.

وتابع: فريق الخبراء طلب من الدول الأعضاء التي لديها مراكز تدريب في المجال السمعي والمرئي والإلكتروني التنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب للتعاون في عقد ورش عمل ودورات للمحررين والإعلاميين حول كيفية التعاطي مع القضايا العربية الموجهة للخارج.

وقال "العمري": لقد دعيت الدول الأعضاء التي لم تسدد بعد حصصها المستحقة في ميزانية الخطة أن تقوم بالمبادرة في تنفيذ هذه الحصص وهو الأمر الذي سيسهم في الإسراع في تنفيذ الأنشطة والبرامج الخاصة بخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
04:14 PM

فريق الخبراء العرب يدعو لتوحيد الرسالة الإعلامية الموجهة إلى الخارج

طالب بضرورة وضع دليل بالمعايير المهنية للاسترشاد به في كتابة المحتوى

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
4
127

دعا فريق الخبراء العرب المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، إلى توحيد الرسالة الإعلامية العربية الإيجابية الموجهة للرأي العام الدولي.

وطالب الفريق، في ختام اجتماعه اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة مدير العمليات الإعلامية المسؤول عن ملف الجامعة العربية بوزارة الإعلام تركي بن مرزوق العمري "رئيس فريق الخبراء"، بوضع دليل بالمعايير المهنية للاسترشاد به لكتابة المحتوى الإعلامي الموجه إلى الخارج.

وقال "العمري" عقب نهاية الاجتماع: الاجتماع ناقش على مدى يومين إجراء تقييم شامل لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج وما جرى تنفيذه من برامج، كما ناقش وضع تصور كامل للجمهور المستهدف وآليات وسبل تنفيذ كل برنامج.

وأضاف: الفريق توصل لتوصيات، منها: دعوة وسائل الإعلام العربية الرسمية والخاصة إلى تعزيز حضور القضية الفلسطينية في المشهدين الإعلاميين العربي والعالمي بما يتوافق مع أهداف ومحاور خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج.

وأردف: التوصيات رحبت بالمقترح التونسي حول وضع تصور شامل يساعد على إيجاد آليات تنفيذية عملية لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، وندعو الجانب التونسي لوضع مقترح لرؤية إستراتيجية واضحة تطبق على مدى ثلاث سنوات وتأخذ في الحسبان المحاور الثلاثة المبدئية في خطة التحرك.

وتابع: فريق الخبراء طلب من الدول الأعضاء التي لديها مراكز تدريب في المجال السمعي والمرئي والإلكتروني التنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب للتعاون في عقد ورش عمل ودورات للمحررين والإعلاميين حول كيفية التعاطي مع القضايا العربية الموجهة للخارج.

وقال "العمري": لقد دعيت الدول الأعضاء التي لم تسدد بعد حصصها المستحقة في ميزانية الخطة أن تقوم بالمبادرة في تنفيذ هذه الحصص وهو الأمر الذي سيسهم في الإسراع في تنفيذ الأنشطة والبرامج الخاصة بخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,327
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,805
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,254
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,432

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة