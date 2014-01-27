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"الصحة": تسجيل 216 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 205 خلال الـ24 ساعة الماضية

مؤشر "الأسهم السعودية" يُغلق منخفضاً عند 8784.12 نقطة

بتداولات بلغت 5 مليارات ريال لأكثر من 140 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 5.75 نقطة ليقفل عند مستوى 8784.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 225 ألف صفقة، سجّلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 112 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: باعظيم، وأسمنت العربية، والصقر للتأمين، وأسمنت الشرقية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: سوليدرتي تكافل، وأسيج، والدرع العربي، وساب، وكهرباء السعودية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.66% و3.82%.

وكانت أسهم شركات: الصقر للتأمين، والبحر الأحمر، والعقارية، ودار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: باعظيم، والفخارية، والمصافي، والراجحي، والعمران هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 367.72 نقطة ليقفل عند مستوى 26308.58 نقطة، وبتداولات بلغت 13 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 80 ألف سهم تقاسمتها 668 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يُغلق منخفضاً عند 8784.12 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 5.75 نقطة ليقفل عند مستوى 8784.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 225 ألف صفقة، سجّلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 112 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: باعظيم، وأسمنت العربية، والصقر للتأمين، وأسمنت الشرقية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: سوليدرتي تكافل، وأسيج، والدرع العربي، وساب، وكهرباء السعودية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.66% و3.82%.

وكانت أسهم شركات: الصقر للتأمين، والبحر الأحمر، والعقارية، ودار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: باعظيم، والفخارية، والمصافي، والراجحي، والعمران هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 367.72 نقطة ليقفل عند مستوى 26308.58 نقطة، وبتداولات بلغت 13 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 80 ألف سهم تقاسمتها 668 صفقة.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
04:11 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يُغلق منخفضاً عند 8784.12 نقطة

بتداولات بلغت 5 مليارات ريال لأكثر من 140 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 5.75 نقطة ليقفل عند مستوى 8784.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 225 ألف صفقة، سجّلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 112 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: باعظيم، وأسمنت العربية، والصقر للتأمين، وأسمنت الشرقية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: سوليدرتي تكافل، وأسيج، والدرع العربي، وساب، وكهرباء السعودية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.66% و3.82%.

وكانت أسهم شركات: الصقر للتأمين، والبحر الأحمر، والعقارية، ودار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: باعظيم، والفخارية، والمصافي، والراجحي، والعمران هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 367.72 نقطة ليقفل عند مستوى 26308.58 نقطة، وبتداولات بلغت 13 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 80 ألف سهم تقاسمتها 668 صفقة.

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