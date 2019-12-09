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"مكافحة المخدرات" تُطيح بـ 5067 متهماً وتضبط 10 ملايين حبة و6 أطنان حشيش

خلال أشهر المحرم وصفر وربيع الأول .. ووجدت معهم أكثر من 10 ملايين ريال

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 5067 متهماً من 32 جنسية مختلفة خلال أشهر (المحرم وصفر وربيع الأول)؛ لتورُّطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأنه في إطار تنفيذ مهام الجهات الأمنية للتصدّي لمحاولات تهريب وترويج المخدرات، ومتابعتها نشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية إلى المملكة، فقد تمكّن رجال الأمن -بتوفيق الله- خلال الأشهر الثلاثة الماضية (المحرم، صفر، ربيع الأول) من العام الحالي 1441هـ، من القبض على (5067) متهماً من (32) جنسية مختلفة؛ لتورُّطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وبلغ إجمالي ما تم ضبطه في العمليات الأمنية بحوزتهم التالي:

1 - (5.462.230) قرص "إمفيتامين".

2 - (6) أطنان، و(450) كيلو جراماً من الحشيش المخدر.

3 - (2) كيلو و(95) جراماً من الهيروين الخام.

4 - (54) كيلو و(933) جراماً من مادة الشبو المخدر.

5 - (1) كيلو و(465) جراماً من الكوكايين المخدر.

6 - (473) جراماً من الأفيون المخدر.

7 - (182.053) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.

8 - (420) قطعة سلاح متنوع، و(8638) طلقة نارية حية.

9 - مبلغ (10.507.900) ريال.

وأكّد العقيد عبدالعزيز بن محمد كدسة؛ أن رجال الأمن يعملون بعزيمة عالية للتصدّي لمحاولات تهريب المواد المخدرة إلى المملكة بالوسائل كافة، ومتابعة نشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة كافة، واستباق محاولات هذه الشبكات الإجرامية لإحباطها وتعقب المتورطين فيها.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات ترويج المخدرات الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مكافحة المخدرات" تُطيح بـ 5067 متهماً وتضبط 10 ملايين حبة و6 أطنان حشيش
سبق

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 5067 متهماً من 32 جنسية مختلفة خلال أشهر (المحرم وصفر وربيع الأول)؛ لتورُّطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأنه في إطار تنفيذ مهام الجهات الأمنية للتصدّي لمحاولات تهريب وترويج المخدرات، ومتابعتها نشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية إلى المملكة، فقد تمكّن رجال الأمن -بتوفيق الله- خلال الأشهر الثلاثة الماضية (المحرم، صفر، ربيع الأول) من العام الحالي 1441هـ، من القبض على (5067) متهماً من (32) جنسية مختلفة؛ لتورُّطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وبلغ إجمالي ما تم ضبطه في العمليات الأمنية بحوزتهم التالي:

1 - (5.462.230) قرص "إمفيتامين".

2 - (6) أطنان، و(450) كيلو جراماً من الحشيش المخدر.

3 - (2) كيلو و(95) جراماً من الهيروين الخام.

4 - (54) كيلو و(933) جراماً من مادة الشبو المخدر.

5 - (1) كيلو و(465) جراماً من الكوكايين المخدر.

6 - (473) جراماً من الأفيون المخدر.

7 - (182.053) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.

8 - (420) قطعة سلاح متنوع، و(8638) طلقة نارية حية.

9 - مبلغ (10.507.900) ريال.

وأكّد العقيد عبدالعزيز بن محمد كدسة؛ أن رجال الأمن يعملون بعزيمة عالية للتصدّي لمحاولات تهريب المواد المخدرة إلى المملكة بالوسائل كافة، ومتابعة نشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة كافة، واستباق محاولات هذه الشبكات الإجرامية لإحباطها وتعقب المتورطين فيها.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
11:40 AM

"مكافحة المخدرات" تُطيح بـ 5067 متهماً وتضبط 10 ملايين حبة و6 أطنان حشيش

خلال أشهر المحرم وصفر وربيع الأول .. ووجدت معهم أكثر من 10 ملايين ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 5067 متهماً من 32 جنسية مختلفة خلال أشهر (المحرم وصفر وربيع الأول)؛ لتورُّطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأنه في إطار تنفيذ مهام الجهات الأمنية للتصدّي لمحاولات تهريب وترويج المخدرات، ومتابعتها نشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية إلى المملكة، فقد تمكّن رجال الأمن -بتوفيق الله- خلال الأشهر الثلاثة الماضية (المحرم، صفر، ربيع الأول) من العام الحالي 1441هـ، من القبض على (5067) متهماً من (32) جنسية مختلفة؛ لتورُّطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وبلغ إجمالي ما تم ضبطه في العمليات الأمنية بحوزتهم التالي:

1 - (5.462.230) قرص "إمفيتامين".

2 - (6) أطنان، و(450) كيلو جراماً من الحشيش المخدر.

3 - (2) كيلو و(95) جراماً من الهيروين الخام.

4 - (54) كيلو و(933) جراماً من مادة الشبو المخدر.

5 - (1) كيلو و(465) جراماً من الكوكايين المخدر.

6 - (473) جراماً من الأفيون المخدر.

7 - (182.053) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.

8 - (420) قطعة سلاح متنوع، و(8638) طلقة نارية حية.

9 - مبلغ (10.507.900) ريال.

وأكّد العقيد عبدالعزيز بن محمد كدسة؛ أن رجال الأمن يعملون بعزيمة عالية للتصدّي لمحاولات تهريب المواد المخدرة إلى المملكة بالوسائل كافة، ومتابعة نشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة كافة، واستباق محاولات هذه الشبكات الإجرامية لإحباطها وتعقب المتورطين فيها.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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