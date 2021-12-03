بالفيديو.. أمير حائل يوقّع ورقة مطالب أهالي السليمي

دشن مشاريع خدمية قيمتها تتجاوز 27 مليون ريال

وعد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، أهالي محافظة السليمي، الواقعة على مسافة 170كلم جنوب حائل، بالعمل على تلبية جميع مطالبهم، وذلك بعد توقيعه ورقة مطالب الأهالي أثناء كلمته التي ألقاها بمناسبة زيارته للمحافظة في حفل الأهالي .

وأكد هويدي حماد الحربي، عضو المجلس المحلي بالمحافظة، أن زيارته للمحافظة جاءت انطلاقًا من حرصه على تلمس احتياجات المواطنين عن كثب بالمنطقة، ومحافظة السليمي جزء منها.

وأضاف: تأكيده على أن تكون السليمي شريكًا أساسيًا في عقد منظومة التنمية بالمنطقة يعدّ دليلاً واضحاً على ما يرسمه من خطط واعدة للمنطقة.

وأردف: استماع أمير المنطقة لمطالب الأهالي وتوقيعه على ورقة المطالب، يُعد دليلاً آخر وقطعياً على أنه قريب من أبنائه ,يشاركهم أحلامهم التي ستكون قريباً على أرض الواقع.

جدير ذكره، أن ورقة المطالب التي وقّعها أمير المنطقة احتوت على المطالبة بافتتاح فرع لجامعة حائل للمحافظة، واستكمال مسافة 8 كلم تُمثِّل الطريق الواصل بين المحافظة وطريق "المدينة - رفحاء" المزدوج الذي يمر بمدينة حائل، وكذلك طلبهم بتشغيل محطة اشياب المحافظة التي تم تجهيزها بالكامل لأكثر من عامين دون أن تضخ المياه.

ودشن أمير منطقة حائل مشاريع بلدية بالمحافظة شملت مبنى البلدية والمركز الحضاري والسوق التجاري وإنشاء حدائق وممرات مشاة وساحات بالمحافظة والقرى التابعة لها وإنشاء مشتل بلدية محافظة السليمي بقيمة 27,526,434 ريالاً.