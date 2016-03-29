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مذكرة بين "مدن" و"زين السعودية" لتمكين الثورة الصناعية الرابعة

لتوفير خدمات الجيل الخامس الإنترنت عالي الجودة والخدمات السحابية

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" مذكرة تفاهم مع شركة "زين السعودية"؛ لتوفير خدمات الجيل الخامس والاتصالات والإنترنت عالي الجودة والخدمات السحابية وإنترنت الأشياء في المدن الصناعية.

وتستهدف مذكرة التفاهم، تمكين المصانع من تحقيق التحول الرقمي في عملياتها ومواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى نشر الوعي حول أهمية التحول الرقمي للمصانع وتبادل الخبرات في مجال تطوير البنية التحتية والتقنيات المعاصرة بما في ذلك التدريب الإلكتروني والتدريب عن بعد.

يأتي ذلك، للمساهمة في تسريع تحولّها نحو الجيل القادم من عمليات الإنتاج وإدارة العمليات وسلاسل الإمداد، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وتمكينه من قيادة تحقيق التنوع الاقتصادي، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقد أشاد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، بتطور علاقة التعاون والتكامل مع شركة زين السعودية لتحقيق استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي، ودعم مستثمري المدن الصناعية بأفضل ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في العالم، وذلك في إطار المبادرات المسندة إلى "مدن" في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" ضمن رؤية السعودية 2030.

وأضاف: التعاون بين الطرفين يساهم في تحقيق أهداف برنامج الإنتاجية الوطني الذي أطلقته "مدن" بهدف تفعيل قدرات القطاعات الواعدة غير النفطية، ومساعدة المصانع على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية من خلال بناء خطط تحوّل تطبق مبادئ التميز التشغيلي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأردف: نجاح تغطية المدينة الصناعية الثانية بالدمام بشبكة الجيل الخامس "5G" يساهم في تنفيذ مبادرة "مدن" للتحول الرقمي ودعم شركائها الصناعيين بالممكنات الرقمية الملائمة، مع تحفيز خدمات وحلول المصدر المفتوح.

وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: ترسخ مذكرة التفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" علاقة طويلة من التعاون المشترك فيما بيننا، وتبرز الأهداف المستقبلية المرجوة من هذا التعاون، كما تؤسس لحقبة جديدة للصناعة السعودية بأركانها الرئيسية وهي: الابتكار، والحداثة، والمنافسة العالمية.

وأضاف: بعد نجاح مشروعنا المشترك في تغطية مدينة الدمام الصناعية الثانية كاملة بشبكة الجيل الخامس "5G"، يتخذ التعاون ما بين زين السعودية و"مدن" اليوم أبعاداً أشمل على امتداد هذا الوطن وطموحاته.
وأردف: سنوحد جهودنا وإمكاناتنا لتحقيق أهدافنا الوطنية وقيمنا المشتركة من خلال تمكين قطاع الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال توفير الإمكانات والحلول والخدمات المبتكرة مثل إنترنت الأشياء، والتشغيل الآلي، والروبوتات وغيرها، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من جودة المنتج السعودي ومحتواه المبتكر، وبالتالي تنافسيته حول العالم.

ومن المتوقع أن تساهم مذكرة التفاهم في تحقيق الاستفادة القصوى للمصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من خدمات شركة "زين السعودية" التي حققت تميزاً على المستويين المحلي والدولي، واعترافاً بجودتها؛ حيث منحتها شركة "أوبن سيجنال" (Opensignal)، وهي جهة دولية مستقلة ومحايدة ومتخصصة في تحليل تجربة العملاء الخاصة بشبكات الاتصالات، ثلاث جوائز هي: "أفضل تغطية للجيل الخامس (5G)"، و"أفضل سرعة تحميل للجيل الخامس (5G)"، و"أفضل تجربة تحميل للجيل الخامس (5G)". كما منحت شركة "أوكلا" (Ookla) العالمية "زين السعودية" جائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة خلال عام 2020.

وقد منحت قمة Telecom Review لقادة قطاع الاتصالات أيضاً، الشركة 3 جوائز هي: "أفضل نمو لمستخدمي الجيل الخامس (5G)"، و"أفضل بنية تحتية لشبكة الجيل الخامس G)5)"، و"أفضل مقدّم للحوسبة السحابية".

وقد تصدرت "زين السعودية" المركز الأول ضمن تقرير "مقياس" الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للربع الرابع من عام 2020، كأسرع إنترنت ثابت في المملكة، والتغطية الأكبر للجيل الخامس على مستوى المملكة.

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مذكرة بين "مدن" و"زين السعودية" لتمكين الثورة الصناعية الرابعة
سبق

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" مذكرة تفاهم مع شركة "زين السعودية"؛ لتوفير خدمات الجيل الخامس والاتصالات والإنترنت عالي الجودة والخدمات السحابية وإنترنت الأشياء في المدن الصناعية.

وتستهدف مذكرة التفاهم، تمكين المصانع من تحقيق التحول الرقمي في عملياتها ومواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى نشر الوعي حول أهمية التحول الرقمي للمصانع وتبادل الخبرات في مجال تطوير البنية التحتية والتقنيات المعاصرة بما في ذلك التدريب الإلكتروني والتدريب عن بعد.

يأتي ذلك، للمساهمة في تسريع تحولّها نحو الجيل القادم من عمليات الإنتاج وإدارة العمليات وسلاسل الإمداد، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وتمكينه من قيادة تحقيق التنوع الاقتصادي، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقد أشاد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، بتطور علاقة التعاون والتكامل مع شركة زين السعودية لتحقيق استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي، ودعم مستثمري المدن الصناعية بأفضل ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في العالم، وذلك في إطار المبادرات المسندة إلى "مدن" في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" ضمن رؤية السعودية 2030.

وأضاف: التعاون بين الطرفين يساهم في تحقيق أهداف برنامج الإنتاجية الوطني الذي أطلقته "مدن" بهدف تفعيل قدرات القطاعات الواعدة غير النفطية، ومساعدة المصانع على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية من خلال بناء خطط تحوّل تطبق مبادئ التميز التشغيلي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأردف: نجاح تغطية المدينة الصناعية الثانية بالدمام بشبكة الجيل الخامس "5G" يساهم في تنفيذ مبادرة "مدن" للتحول الرقمي ودعم شركائها الصناعيين بالممكنات الرقمية الملائمة، مع تحفيز خدمات وحلول المصدر المفتوح.

وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: ترسخ مذكرة التفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" علاقة طويلة من التعاون المشترك فيما بيننا، وتبرز الأهداف المستقبلية المرجوة من هذا التعاون، كما تؤسس لحقبة جديدة للصناعة السعودية بأركانها الرئيسية وهي: الابتكار، والحداثة، والمنافسة العالمية.

وأضاف: بعد نجاح مشروعنا المشترك في تغطية مدينة الدمام الصناعية الثانية كاملة بشبكة الجيل الخامس "5G"، يتخذ التعاون ما بين زين السعودية و"مدن" اليوم أبعاداً أشمل على امتداد هذا الوطن وطموحاته.
وأردف: سنوحد جهودنا وإمكاناتنا لتحقيق أهدافنا الوطنية وقيمنا المشتركة من خلال تمكين قطاع الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال توفير الإمكانات والحلول والخدمات المبتكرة مثل إنترنت الأشياء، والتشغيل الآلي، والروبوتات وغيرها، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من جودة المنتج السعودي ومحتواه المبتكر، وبالتالي تنافسيته حول العالم.

ومن المتوقع أن تساهم مذكرة التفاهم في تحقيق الاستفادة القصوى للمصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من خدمات شركة "زين السعودية" التي حققت تميزاً على المستويين المحلي والدولي، واعترافاً بجودتها؛ حيث منحتها شركة "أوبن سيجنال" (Opensignal)، وهي جهة دولية مستقلة ومحايدة ومتخصصة في تحليل تجربة العملاء الخاصة بشبكات الاتصالات، ثلاث جوائز هي: "أفضل تغطية للجيل الخامس (5G)"، و"أفضل سرعة تحميل للجيل الخامس (5G)"، و"أفضل تجربة تحميل للجيل الخامس (5G)". كما منحت شركة "أوكلا" (Ookla) العالمية "زين السعودية" جائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة خلال عام 2020.

وقد منحت قمة Telecom Review لقادة قطاع الاتصالات أيضاً، الشركة 3 جوائز هي: "أفضل نمو لمستخدمي الجيل الخامس (5G)"، و"أفضل بنية تحتية لشبكة الجيل الخامس G)5)"، و"أفضل مقدّم للحوسبة السحابية".

وقد تصدرت "زين السعودية" المركز الأول ضمن تقرير "مقياس" الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للربع الرابع من عام 2020، كأسرع إنترنت ثابت في المملكة، والتغطية الأكبر للجيل الخامس على مستوى المملكة.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
03:34 PM

مذكرة بين "مدن" و"زين السعودية" لتمكين الثورة الصناعية الرابعة

لتوفير خدمات الجيل الخامس الإنترنت عالي الجودة والخدمات السحابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" مذكرة تفاهم مع شركة "زين السعودية"؛ لتوفير خدمات الجيل الخامس والاتصالات والإنترنت عالي الجودة والخدمات السحابية وإنترنت الأشياء في المدن الصناعية.

وتستهدف مذكرة التفاهم، تمكين المصانع من تحقيق التحول الرقمي في عملياتها ومواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى نشر الوعي حول أهمية التحول الرقمي للمصانع وتبادل الخبرات في مجال تطوير البنية التحتية والتقنيات المعاصرة بما في ذلك التدريب الإلكتروني والتدريب عن بعد.

يأتي ذلك، للمساهمة في تسريع تحولّها نحو الجيل القادم من عمليات الإنتاج وإدارة العمليات وسلاسل الإمداد، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وتمكينه من قيادة تحقيق التنوع الاقتصادي، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقد أشاد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، بتطور علاقة التعاون والتكامل مع شركة زين السعودية لتحقيق استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي، ودعم مستثمري المدن الصناعية بأفضل ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في العالم، وذلك في إطار المبادرات المسندة إلى "مدن" في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" ضمن رؤية السعودية 2030.

وأضاف: التعاون بين الطرفين يساهم في تحقيق أهداف برنامج الإنتاجية الوطني الذي أطلقته "مدن" بهدف تفعيل قدرات القطاعات الواعدة غير النفطية، ومساعدة المصانع على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية من خلال بناء خطط تحوّل تطبق مبادئ التميز التشغيلي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأردف: نجاح تغطية المدينة الصناعية الثانية بالدمام بشبكة الجيل الخامس "5G" يساهم في تنفيذ مبادرة "مدن" للتحول الرقمي ودعم شركائها الصناعيين بالممكنات الرقمية الملائمة، مع تحفيز خدمات وحلول المصدر المفتوح.

وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: ترسخ مذكرة التفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" علاقة طويلة من التعاون المشترك فيما بيننا، وتبرز الأهداف المستقبلية المرجوة من هذا التعاون، كما تؤسس لحقبة جديدة للصناعة السعودية بأركانها الرئيسية وهي: الابتكار، والحداثة، والمنافسة العالمية.

وأضاف: بعد نجاح مشروعنا المشترك في تغطية مدينة الدمام الصناعية الثانية كاملة بشبكة الجيل الخامس "5G"، يتخذ التعاون ما بين زين السعودية و"مدن" اليوم أبعاداً أشمل على امتداد هذا الوطن وطموحاته.
وأردف: سنوحد جهودنا وإمكاناتنا لتحقيق أهدافنا الوطنية وقيمنا المشتركة من خلال تمكين قطاع الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال توفير الإمكانات والحلول والخدمات المبتكرة مثل إنترنت الأشياء، والتشغيل الآلي، والروبوتات وغيرها، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من جودة المنتج السعودي ومحتواه المبتكر، وبالتالي تنافسيته حول العالم.

ومن المتوقع أن تساهم مذكرة التفاهم في تحقيق الاستفادة القصوى للمصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من خدمات شركة "زين السعودية" التي حققت تميزاً على المستويين المحلي والدولي، واعترافاً بجودتها؛ حيث منحتها شركة "أوبن سيجنال" (Opensignal)، وهي جهة دولية مستقلة ومحايدة ومتخصصة في تحليل تجربة العملاء الخاصة بشبكات الاتصالات، ثلاث جوائز هي: "أفضل تغطية للجيل الخامس (5G)"، و"أفضل سرعة تحميل للجيل الخامس (5G)"، و"أفضل تجربة تحميل للجيل الخامس (5G)". كما منحت شركة "أوكلا" (Ookla) العالمية "زين السعودية" جائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة خلال عام 2020.

وقد منحت قمة Telecom Review لقادة قطاع الاتصالات أيضاً، الشركة 3 جوائز هي: "أفضل نمو لمستخدمي الجيل الخامس (5G)"، و"أفضل بنية تحتية لشبكة الجيل الخامس G)5)"، و"أفضل مقدّم للحوسبة السحابية".

وقد تصدرت "زين السعودية" المركز الأول ضمن تقرير "مقياس" الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للربع الرابع من عام 2020، كأسرع إنترنت ثابت في المملكة، والتغطية الأكبر للجيل الخامس على مستوى المملكة.

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