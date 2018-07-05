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"العمل": طوّرنا لائحة إدارة السلامة المهنية بناء على احتياجات السوق

قالت: 5 أركان أساسية يحتوي كل ركن على متطلبات يجب تطبيقها

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه تم تطوير لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية، بناءً على احتياجات سوق العمل السعودي والممارسات العالمية في السلامة والصحة المهنية.

وقالت، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، اليوم الخميس: تنقسم لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية إلى 5 أركان أساسية يحتوي كل ركن على متطلبات إدارية يجب على المنشأة تطبيقها.

وكانت وزراة العمل قد أكدت عند بدء تطبيق لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية، أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، بحق مخالفي الأنظمة والقرارات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

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"العمل": طوّرنا لائحة إدارة السلامة المهنية بناء على احتياجات السوق
سبق

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه تم تطوير لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية، بناءً على احتياجات سوق العمل السعودي والممارسات العالمية في السلامة والصحة المهنية.

وقالت، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، اليوم الخميس: تنقسم لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية إلى 5 أركان أساسية يحتوي كل ركن على متطلبات إدارية يجب على المنشأة تطبيقها.

وكانت وزراة العمل قد أكدت عند بدء تطبيق لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية، أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، بحق مخالفي الأنظمة والقرارات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
09:51 AM

"العمل": طوّرنا لائحة إدارة السلامة المهنية بناء على احتياجات السوق

قالت: 5 أركان أساسية يحتوي كل ركن على متطلبات يجب تطبيقها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه تم تطوير لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية، بناءً على احتياجات سوق العمل السعودي والممارسات العالمية في السلامة والصحة المهنية.

وقالت، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، اليوم الخميس: تنقسم لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية إلى 5 أركان أساسية يحتوي كل ركن على متطلبات إدارية يجب على المنشأة تطبيقها.

وكانت وزراة العمل قد أكدت عند بدء تطبيق لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية، أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، بحق مخالفي الأنظمة والقرارات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

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