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عقارات الدولة تحصل على حكم قضائي بقيمة 2 مليار و200 مليون ريال لصالح خزينة الدولة

محافظ الهيئة: يؤكد المضيّ في تطبيق الشفافية والحوكمة في معايير نزع الملكية

أصدرت المحكمة العامة في مكة المكرمة، حكمًا قضائيًّا لصالح الهيئة العامة لعقارات الدولة، بقيمة (مليارين ومائتي مليون ريال) بعد أن تم دفع المبالغ سابقًا لنزع عقارين في مكة المكرمة.

وقال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه: إن هذه القضية التي كسبتها الهيئة قضائيًّا تُعد الأولى من نوعها بهذا الحجم، وهي تتعلق بعقارين تم نزعهما في أحد المشاريع في مكة المكرمة، مثمنًا دعم ومساندة رئيس مجلس الإدارة وزير المالية محمد الجدعان.

وقال إحسان بافقيه: إن الهيئة العامة لعقارات الدولة ستستمر في تطبيق معايير الشفافية والعدالة والحوكمة في معايير نزع الملكية، ووضع ضوابط لتقييم العقارات، وتحقيق مهامها في الحفاظ على عقارات الدولة، والمساهمة في حماية المال العام؛ بما في ذلك دراسة الملفات والصكوك المماثلة، التي تشوبها ملاحظات ومخالفات نظامية تستدعي التصحيح؛ وفق إطار تنظيمي وشفاف ومسطرة من المواصفات والمعايير اللازمة لتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة.

مكة المكرمة الهيئة العامة لعقارات الدولة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقارات الدولة تحصل على حكم قضائي بقيمة 2 مليار و200 مليون ريال لصالح خزينة الدولة
سبق

أصدرت المحكمة العامة في مكة المكرمة، حكمًا قضائيًّا لصالح الهيئة العامة لعقارات الدولة، بقيمة (مليارين ومائتي مليون ريال) بعد أن تم دفع المبالغ سابقًا لنزع عقارين في مكة المكرمة.

وقال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه: إن هذه القضية التي كسبتها الهيئة قضائيًّا تُعد الأولى من نوعها بهذا الحجم، وهي تتعلق بعقارين تم نزعهما في أحد المشاريع في مكة المكرمة، مثمنًا دعم ومساندة رئيس مجلس الإدارة وزير المالية محمد الجدعان.

وقال إحسان بافقيه: إن الهيئة العامة لعقارات الدولة ستستمر في تطبيق معايير الشفافية والعدالة والحوكمة في معايير نزع الملكية، ووضع ضوابط لتقييم العقارات، وتحقيق مهامها في الحفاظ على عقارات الدولة، والمساهمة في حماية المال العام؛ بما في ذلك دراسة الملفات والصكوك المماثلة، التي تشوبها ملاحظات ومخالفات نظامية تستدعي التصحيح؛ وفق إطار تنظيمي وشفاف ومسطرة من المواصفات والمعايير اللازمة لتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
10:59 AM
اخر تعديل
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
01:26 PM

عقارات الدولة تحصل على حكم قضائي بقيمة 2 مليار و200 مليون ريال لصالح خزينة الدولة

محافظ الهيئة: يؤكد المضيّ في تطبيق الشفافية والحوكمة في معايير نزع الملكية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
7,343

أصدرت المحكمة العامة في مكة المكرمة، حكمًا قضائيًّا لصالح الهيئة العامة لعقارات الدولة، بقيمة (مليارين ومائتي مليون ريال) بعد أن تم دفع المبالغ سابقًا لنزع عقارين في مكة المكرمة.

وقال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه: إن هذه القضية التي كسبتها الهيئة قضائيًّا تُعد الأولى من نوعها بهذا الحجم، وهي تتعلق بعقارين تم نزعهما في أحد المشاريع في مكة المكرمة، مثمنًا دعم ومساندة رئيس مجلس الإدارة وزير المالية محمد الجدعان.

وقال إحسان بافقيه: إن الهيئة العامة لعقارات الدولة ستستمر في تطبيق معايير الشفافية والعدالة والحوكمة في معايير نزع الملكية، ووضع ضوابط لتقييم العقارات، وتحقيق مهامها في الحفاظ على عقارات الدولة، والمساهمة في حماية المال العام؛ بما في ذلك دراسة الملفات والصكوك المماثلة، التي تشوبها ملاحظات ومخالفات نظامية تستدعي التصحيح؛ وفق إطار تنظيمي وشفاف ومسطرة من المواصفات والمعايير اللازمة لتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة.

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