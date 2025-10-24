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"صحة القصيم" تحقق في وفاة طفل داخل مستشفى خاص

بانتظار تشريح الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب

تحقق "صحة القصيم" في وفاة طفل يبلغ من العمر حوالي ١٠ سنوات في أحد المستشفيات الخاصة بالمنطقة بعد دخوله، وهو يشتكي من بعض الأعراض، لكنه لقي حتفه لاحقاً لأسباب مجهولة.

وعلمت "سبق" أن الطفل دخل طوارئ المستشفى الاثنين الماضي، وتوفي بعد مضي ساعات من دخوله، وينتظر أن يُشرّح الطبيب الشرعي الجثمان غداً لمعرفة أسباب الوفاة، فيما تتحفظ "صحة القصيم" على ملف الطفل.

وبسؤال "صحة القصيم"، أجاب المتحدث الرسمي تركي المحارب: "إشارة إلى استفساركم الوارد إلينا نفيدكم بأن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم قد تلقت شكوى من والد الطفل المتوفى".


وأضاف: "وبناءً عليها تم تشكيل لجنة طبية قامت بالشخوص إلى المستشفى الخاص، والتحفظ على الملف الطبي للطفل، ومراجعة جميع الإجراءات الطبية التي تمت للطفل، يرحمه الله، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة".

القصيم صحة القصيم المتحدث الرسمي لصحة القصيم تركي المحارب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة القصيم" تحقق في وفاة طفل داخل مستشفى خاص
سبق

تحقق "صحة القصيم" في وفاة طفل يبلغ من العمر حوالي ١٠ سنوات في أحد المستشفيات الخاصة بالمنطقة بعد دخوله، وهو يشتكي من بعض الأعراض، لكنه لقي حتفه لاحقاً لأسباب مجهولة.

وعلمت "سبق" أن الطفل دخل طوارئ المستشفى الاثنين الماضي، وتوفي بعد مضي ساعات من دخوله، وينتظر أن يُشرّح الطبيب الشرعي الجثمان غداً لمعرفة أسباب الوفاة، فيما تتحفظ "صحة القصيم" على ملف الطفل.

وبسؤال "صحة القصيم"، أجاب المتحدث الرسمي تركي المحارب: "إشارة إلى استفساركم الوارد إلينا نفيدكم بأن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم قد تلقت شكوى من والد الطفل المتوفى".


وأضاف: "وبناءً عليها تم تشكيل لجنة طبية قامت بالشخوص إلى المستشفى الخاص، والتحفظ على الملف الطبي للطفل، ومراجعة جميع الإجراءات الطبية التي تمت للطفل، يرحمه الله، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة".

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
08:46 PM

"صحة القصيم" تحقق في وفاة طفل داخل مستشفى خاص

بانتظار تشريح الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب

A A A
بدر العتيبي - القصيم
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8,797

تحقق "صحة القصيم" في وفاة طفل يبلغ من العمر حوالي ١٠ سنوات في أحد المستشفيات الخاصة بالمنطقة بعد دخوله، وهو يشتكي من بعض الأعراض، لكنه لقي حتفه لاحقاً لأسباب مجهولة.

وعلمت "سبق" أن الطفل دخل طوارئ المستشفى الاثنين الماضي، وتوفي بعد مضي ساعات من دخوله، وينتظر أن يُشرّح الطبيب الشرعي الجثمان غداً لمعرفة أسباب الوفاة، فيما تتحفظ "صحة القصيم" على ملف الطفل.

وبسؤال "صحة القصيم"، أجاب المتحدث الرسمي تركي المحارب: "إشارة إلى استفساركم الوارد إلينا نفيدكم بأن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم قد تلقت شكوى من والد الطفل المتوفى".


وأضاف: "وبناءً عليها تم تشكيل لجنة طبية قامت بالشخوص إلى المستشفى الخاص، والتحفظ على الملف الطبي للطفل، ومراجعة جميع الإجراءات الطبية التي تمت للطفل، يرحمه الله، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة".

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