النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 55 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 52 خلال الـ24 ساعة الماضية

العراق يسجّل 1644 إصابة جديدة 29 حالة وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 1644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2026349 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 29 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22620، فيما سجلت 3472 حالات شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1952043 حالة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
العراق يسجّل 1644 إصابة جديدة 29 حالة وفاة بكورونا
سبق

سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 1644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2026349 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 29 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22620، فيما سجلت 3472 حالات شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1952043 حالة.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
04:59 PM

العراق يسجّل 1644 إصابة جديدة 29 حالة وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
13

سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 1644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2026349 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 29 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22620، فيما سجلت 3472 حالات شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1952043 حالة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,440
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,882
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,033
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,610

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة