العراق يسجّل 1644 إصابة جديدة 29 حالة وفاة بكورونا
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 1644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2026349 إصابة حتى الآن.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 29 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22620، فيما سجلت 3472 حالات شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1952043 حالة.
العراق يسجّل 1644 إصابة جديدة 29 حالة وفاة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-10-12
سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 1644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2026349 إصابة حتى الآن.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 29 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22620، فيما سجلت 3472 حالات شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1952043 حالة.
12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
04:59 PM
العراق يسجّل 1644 إصابة جديدة 29 حالة وفاة بكورونا
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 1644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2026349 إصابة حتى الآن.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 29 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22620، فيما سجلت 3472 حالات شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1952043 حالة.