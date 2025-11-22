الطائف .. إزالة 6700 طن من مخلفات البناء والهدم

تنفيذ برنامج مكثّف للنظافة بأحياء المدينة

أزالت الإدارة العامة للنظافة بأمانة الطائف أكثر من 6700 طن من مخلفات البناء والهدم من أنحاء المدينة خلال الأسبوعين الماضيين، ضمن جهود معالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري، وشرعت الإدارة في تنفيذ برنامج مكثّف للنظافة بأحياء المدينة بأعمال النظافة ورفع المخلفات وإزالة الأتربة والحشائش ومخلفات الهدم المجهولة.

وأوضحت أمانة الطائف أنها دعمت أعمال فرق النظافة والكنس ورفع المخلفات والمتروكات من خلال زيادة أعداد الآليات والعمالة الراجلة وتوزيعها على الأحياء حسب احتياجها من خدمات النظافة، كما تمّت مضاعفة مرات التفريغ للحاويات مع تخصيص فرق لمتابعة الحاويات ومعالجتها بشكل فوري.

كما عملت فرق الكنس الشامل على رفع الأتربة التي جرفتها مياه الأمطار للشوارع، وتعمل فرق مختصة على قص الحشائش وتنظيف الأرصفة وإزالة الأشكال المختلفة للشوّه البصري.

وعالجت أمانة الطائف ممثلة في فرق النظافة عديداً من أشكال التشوّه البصري؛ كإزالة اللوحات الدعائية العشوائية من الأراضي الفضاء ومداخل الأحياء وأعمدة الإنارة، وزاد عدد اللوحات العشوائية المخالفة المُزالة من 2700 لوحة غير نظامية بمواقع مختلفة من المدينة والضواحي والمخططات.