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الأرصاد تُنَبّه من عوالق ترابية على منطقة نجران

الحالة تشمل عددًا من المحافظات حتى 5 مساءً

‬نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل الخرخير، ومدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد تُنَبّه من عوالق ترابية على منطقة نجران
سبق

‬نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل الخرخير، ومدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
02:06 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
04:24 PM

الأرصاد تُنَبّه من عوالق ترابية على منطقة نجران

الحالة تشمل عددًا من المحافظات حتى 5 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
0
342

‬نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل الخرخير، ومدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,007
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,775
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,934
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,775

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