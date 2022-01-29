الأرصاد تُنَبّه من عوالق ترابية على منطقة نجران

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل الخرخير، ومدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل الخرخير، ومدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.
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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل الخرخير، ومدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل الخرخير، ومدينة نجران ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.