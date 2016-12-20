النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني

استعراض جهود المملكة ومبادراتها لتحقيق الأمن والسلام لليمن

التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية الدكتور مُعين عبدالملك سعيد.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة ومبادراتها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام لليمن الشقيق، إضافة إلى عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكّد سموه خلال اللقاء التزام التحالف بقيادة المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني، ودفع كل الجهود للتوصل إلى حلٍ سياسي في اليمن مبني على المرجعيات الثلاث، ويلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق ويحافظ على أمن المنطقة، مجدداً موقف المملكة الدائم في دعم الحكومة اليمنية لمواجهة تمرد وانقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

وأوضح سمو الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة تراقب الوضع الاقتصادي الصعب للشعب اليمني، وترحب بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اليمنية في البنك المركزي اليمني، وتكليف جهاز الرقابة ومكافحة الفساد بتقييم ومراجعة أعمال البنك؛ بما يُسهم في تحسين الوضع المالي لليمن، حيث إن الاستمرار في خطوات الإصلاح الاقتصادي سيسهم في زيادة الدعم الاقتصادي من المملكة والمجتمع الدولي، وهو ما يدرس ويناقش حوكمته وكيفية تشجيع المانحين الآخرين للمشاركة فيه لدعم الحكومة اليمنية لما فيه مصلحة الشعب اليمني.

من جانبه، ثمّن دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني، دعم المملكة المستمر في كل المجالات، وأكّد أن دعم المملكة للبنك المركزي كان له الأثر الكبير على استقرار العملة اليمنية والوضع الاقتصادي، وتوافر المواد الغذائية لتحسين معيشة الشعب اليمني، كما أسهمت منحة المشتقات النفطية في استدامة توفير الكهرباء وتخفيف الأعباء المالية عن الحكومة اليمنية، وأن الحكومة اليمنية تعول على دعم المملكة والمانحين في دول مجلس التعاون الخليجي أو المجتمع الدولي للحاجة الماسة للاقتصاد اليمني، وأن ذلك سيسهم في تحسين الوضع الاقتصادي ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.

‏‎حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية، محمد سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع، هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ومن الجانب اليمني، الدكتور أنيس بن عوض باحارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء اليمني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني
سبق

التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية الدكتور مُعين عبدالملك سعيد.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة ومبادراتها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام لليمن الشقيق، إضافة إلى عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكّد سموه خلال اللقاء التزام التحالف بقيادة المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني، ودفع كل الجهود للتوصل إلى حلٍ سياسي في اليمن مبني على المرجعيات الثلاث، ويلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق ويحافظ على أمن المنطقة، مجدداً موقف المملكة الدائم في دعم الحكومة اليمنية لمواجهة تمرد وانقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

وأوضح سمو الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة تراقب الوضع الاقتصادي الصعب للشعب اليمني، وترحب بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اليمنية في البنك المركزي اليمني، وتكليف جهاز الرقابة ومكافحة الفساد بتقييم ومراجعة أعمال البنك؛ بما يُسهم في تحسين الوضع المالي لليمن، حيث إن الاستمرار في خطوات الإصلاح الاقتصادي سيسهم في زيادة الدعم الاقتصادي من المملكة والمجتمع الدولي، وهو ما يدرس ويناقش حوكمته وكيفية تشجيع المانحين الآخرين للمشاركة فيه لدعم الحكومة اليمنية لما فيه مصلحة الشعب اليمني.

من جانبه، ثمّن دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني، دعم المملكة المستمر في كل المجالات، وأكّد أن دعم المملكة للبنك المركزي كان له الأثر الكبير على استقرار العملة اليمنية والوضع الاقتصادي، وتوافر المواد الغذائية لتحسين معيشة الشعب اليمني، كما أسهمت منحة المشتقات النفطية في استدامة توفير الكهرباء وتخفيف الأعباء المالية عن الحكومة اليمنية، وأن الحكومة اليمنية تعول على دعم المملكة والمانحين في دول مجلس التعاون الخليجي أو المجتمع الدولي للحاجة الماسة للاقتصاد اليمني، وأن ذلك سيسهم في تحسين الوضع الاقتصادي ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.

‏‎حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية، محمد سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع، هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ومن الجانب اليمني، الدكتور أنيس بن عوض باحارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء اليمني.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
08:19 AM

بالصور.. نائب وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني

استعراض جهود المملكة ومبادراتها لتحقيق الأمن والسلام لليمن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,688

التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية الدكتور مُعين عبدالملك سعيد.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة ومبادراتها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام لليمن الشقيق، إضافة إلى عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكّد سموه خلال اللقاء التزام التحالف بقيادة المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني، ودفع كل الجهود للتوصل إلى حلٍ سياسي في اليمن مبني على المرجعيات الثلاث، ويلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق ويحافظ على أمن المنطقة، مجدداً موقف المملكة الدائم في دعم الحكومة اليمنية لمواجهة تمرد وانقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

وأوضح سمو الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة تراقب الوضع الاقتصادي الصعب للشعب اليمني، وترحب بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اليمنية في البنك المركزي اليمني، وتكليف جهاز الرقابة ومكافحة الفساد بتقييم ومراجعة أعمال البنك؛ بما يُسهم في تحسين الوضع المالي لليمن، حيث إن الاستمرار في خطوات الإصلاح الاقتصادي سيسهم في زيادة الدعم الاقتصادي من المملكة والمجتمع الدولي، وهو ما يدرس ويناقش حوكمته وكيفية تشجيع المانحين الآخرين للمشاركة فيه لدعم الحكومة اليمنية لما فيه مصلحة الشعب اليمني.

من جانبه، ثمّن دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني، دعم المملكة المستمر في كل المجالات، وأكّد أن دعم المملكة للبنك المركزي كان له الأثر الكبير على استقرار العملة اليمنية والوضع الاقتصادي، وتوافر المواد الغذائية لتحسين معيشة الشعب اليمني، كما أسهمت منحة المشتقات النفطية في استدامة توفير الكهرباء وتخفيف الأعباء المالية عن الحكومة اليمنية، وأن الحكومة اليمنية تعول على دعم المملكة والمانحين في دول مجلس التعاون الخليجي أو المجتمع الدولي للحاجة الماسة للاقتصاد اليمني، وأن ذلك سيسهم في تحسين الوضع الاقتصادي ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.

‏‎حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية، محمد سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع، هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ومن الجانب اليمني، الدكتور أنيس بن عوض باحارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء اليمني.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,700
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,869
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,521
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,441

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة