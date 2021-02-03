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"طاقات الشباب" تدشن مقرها بغرب الرياض لتأسيس البيئات الجاذبة

"النفيعي": نقدم خدماتنا لأعمار 13 إلى 25 عاماً ونستهدف الشراكات

دشّنت جمعية طاقات الشباب مقرها بغرب مدينة الرياض بحضور عدد من القادة والمهتمين بالعمل التنموي؛ لبدء مرحلة الانطلاقة في خدمة شباب المجتمع.

وتهدف الجمعية إلى اكتشاف طاقات الشباب وتمكينهم وتأسيس البيئات القيمية الجاذبة للشباب، مع تأهيل العاملين معهم، ضمن نطاق خدماتها في منطقة الرياض.

واستقبلت الجمعية عدداً من الجمعيات والمؤسسات المتخصصة والمميزة في هذا المجال، وتم خلال هذا التدشين توقيع 4 مذكرات تفاهم لتحقيق شراكات فاعلة مع عدد من الكيانات ذات العمل الشبابي.

وحظي التدشين باحتفاء مجلس إدارة الجمعية والفريق التنفيذي بالشركاء، وألقى كلمة الجمعية المدير التنفيذي المهندس راكان النفيعي، أكد فيها ضرورة استحضار التكامل والتشارك والتعاون بين الجهات الشبابية لتحقيق أفضل النتائج وأجود المخرجات، لتمكين الشباب وتأهيل العاملين معهم ليكونوا فاعلين في مجتمعهم، وبما يحقق تنمية مستدامة وفق رؤية 2030.

وأضاف "النفيعي" أن الجمعية تقدم خدماتها للشباب من الفئة العمرية 13 إلى 25 سنة، وأنها منفتحة للتعاون مع كل من يريد الاستفادة والإفادة بشفافية، حيث تحمل على عاتقها قيمة الاحترافية، الشراكات الفاعلة، وقيمة الابتكار والإحسان.


وشمل برنامج التدشين استعراض مسيرة الجمعية من مرحلة التأسيس وإنجازها وفق خطة التاءات الثمان في تأسيس الكيان، وقد تم عرض المبادرات والإنجازات خلال الفترة المنصرمة، وفي ختام الحفل كُرّم ضيوف الجمعية.

جمعية طاقات الشباب مدينة الرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"طاقات الشباب" تدشن مقرها بغرب الرياض لتأسيس البيئات الجاذبة
سبق

دشّنت جمعية طاقات الشباب مقرها بغرب مدينة الرياض بحضور عدد من القادة والمهتمين بالعمل التنموي؛ لبدء مرحلة الانطلاقة في خدمة شباب المجتمع.

وتهدف الجمعية إلى اكتشاف طاقات الشباب وتمكينهم وتأسيس البيئات القيمية الجاذبة للشباب، مع تأهيل العاملين معهم، ضمن نطاق خدماتها في منطقة الرياض.

واستقبلت الجمعية عدداً من الجمعيات والمؤسسات المتخصصة والمميزة في هذا المجال، وتم خلال هذا التدشين توقيع 4 مذكرات تفاهم لتحقيق شراكات فاعلة مع عدد من الكيانات ذات العمل الشبابي.

وحظي التدشين باحتفاء مجلس إدارة الجمعية والفريق التنفيذي بالشركاء، وألقى كلمة الجمعية المدير التنفيذي المهندس راكان النفيعي، أكد فيها ضرورة استحضار التكامل والتشارك والتعاون بين الجهات الشبابية لتحقيق أفضل النتائج وأجود المخرجات، لتمكين الشباب وتأهيل العاملين معهم ليكونوا فاعلين في مجتمعهم، وبما يحقق تنمية مستدامة وفق رؤية 2030.

وأضاف "النفيعي" أن الجمعية تقدم خدماتها للشباب من الفئة العمرية 13 إلى 25 سنة، وأنها منفتحة للتعاون مع كل من يريد الاستفادة والإفادة بشفافية، حيث تحمل على عاتقها قيمة الاحترافية، الشراكات الفاعلة، وقيمة الابتكار والإحسان.


وشمل برنامج التدشين استعراض مسيرة الجمعية من مرحلة التأسيس وإنجازها وفق خطة التاءات الثمان في تأسيس الكيان، وقد تم عرض المبادرات والإنجازات خلال الفترة المنصرمة، وفي ختام الحفل كُرّم ضيوف الجمعية.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
02:24 PM

"طاقات الشباب" تدشن مقرها بغرب الرياض لتأسيس البيئات الجاذبة

"النفيعي": نقدم خدماتنا لأعمار 13 إلى 25 عاماً ونستهدف الشراكات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّنت جمعية طاقات الشباب مقرها بغرب مدينة الرياض بحضور عدد من القادة والمهتمين بالعمل التنموي؛ لبدء مرحلة الانطلاقة في خدمة شباب المجتمع.

وتهدف الجمعية إلى اكتشاف طاقات الشباب وتمكينهم وتأسيس البيئات القيمية الجاذبة للشباب، مع تأهيل العاملين معهم، ضمن نطاق خدماتها في منطقة الرياض.

واستقبلت الجمعية عدداً من الجمعيات والمؤسسات المتخصصة والمميزة في هذا المجال، وتم خلال هذا التدشين توقيع 4 مذكرات تفاهم لتحقيق شراكات فاعلة مع عدد من الكيانات ذات العمل الشبابي.

وحظي التدشين باحتفاء مجلس إدارة الجمعية والفريق التنفيذي بالشركاء، وألقى كلمة الجمعية المدير التنفيذي المهندس راكان النفيعي، أكد فيها ضرورة استحضار التكامل والتشارك والتعاون بين الجهات الشبابية لتحقيق أفضل النتائج وأجود المخرجات، لتمكين الشباب وتأهيل العاملين معهم ليكونوا فاعلين في مجتمعهم، وبما يحقق تنمية مستدامة وفق رؤية 2030.

وأضاف "النفيعي" أن الجمعية تقدم خدماتها للشباب من الفئة العمرية 13 إلى 25 سنة، وأنها منفتحة للتعاون مع كل من يريد الاستفادة والإفادة بشفافية، حيث تحمل على عاتقها قيمة الاحترافية، الشراكات الفاعلة، وقيمة الابتكار والإحسان.


وشمل برنامج التدشين استعراض مسيرة الجمعية من مرحلة التأسيس وإنجازها وفق خطة التاءات الثمان في تأسيس الكيان، وقد تم عرض المبادرات والإنجازات خلال الفترة المنصرمة، وفي ختام الحفل كُرّم ضيوف الجمعية.

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