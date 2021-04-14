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الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان الآتي:

" بيان من الديوان الملكي "

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير/ فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود؛ وقد ووري جثمانها الثرى اليوم الاثنين الموافق 20 / 8 / 1441هـ في الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْن}.

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الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود
سبق

صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان الآتي:

" بيان من الديوان الملكي "

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير/ فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود؛ وقد ووري جثمانها الثرى اليوم الاثنين الموافق 20 / 8 / 1441هـ في الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْن}.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
11:21 PM

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
22
15,906

صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان الآتي:

" بيان من الديوان الملكي "

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير/ فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود؛ وقد ووري جثمانها الثرى اليوم الاثنين الموافق 20 / 8 / 1441هـ في الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْن}.

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