"الجوخ" تستذكر بريشتها "حبرم" أول معلم بالقريات ومؤسس أول مدرسة بنات

عرفانًا بدور المعلم في بناء المجتمع ورُقيّه في ذكرى "اليوم العالمي"

تأكيدًا منها وعرفانًا بدور المعلم ومكانته ودوره الفاعل في بناء المجتمع ورقيه، شاركت الفنانة التشكيلية "حلا الجوخ" بريشتها الفنيّة بتقديم لوحة تحمل صورة المعلم الأول في محافظة القريات ومن له فضل بعد الله في تأسيس وتطوير التعليم بها، الراحل والأستاذ "إبراهيم حبرم" -رحمه الله-، حيث يعد "حبرم" من الشخصيات التعليمية والإعلامية البارزة في منطقة الجوف وله إسهامات تاريخية وكبيرة في المجال التعليمي بها.

فقد شهد -رحمه الله- تأسيس أول مدرسة للبنات على مستوى المملكة والتي كانت "القريات" مقرًا لها والتي أسّسها وتكفّل بتوفير مبنى لها الأمير عبدالعزيز السديري -رحمه الله- أمير القريات في تلك الحقبة من الزمن، وتم تعيين المعلم "إبراهيم حبرم" مشرفًا عليها ليصبح أول مشرف على مدرسة في ذلك الوقت.

ومن جانب آخر، قالت الفنانة التشكيلية "حلا الجوخ" عضو جمعية الثقافة والفنون بالقريات: "بهذه المناسبة نستذكر من لهم الفضل علينا بعد الله لكي نوفيهم حقوقهم ولو بعد مماتهم ومنهم المعلم "إبراهيم حبرم" -رحمه الله- ، داعيةً الجميع للمشاركة في هذه المناسبة على هذا النحو من الوفاء".