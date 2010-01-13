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الجيش اليمني ينفذ عملية ضد الحوثيين في صعدة أوقعت قتلى وجرحى وأسرى

شن هجوم مباغت على مواقع الميليشيا في وادي شجع

سقط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية بين قتيل وجريح وأسير، في عملية نوعية للجيش الوطني اليمني شرقي محافظة صعدة، اليوم (الخميس).

وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني نفذ عملية هجومية مباغتة على مواقع تتمركز فيها الميليشيا الإيرانية في وادي شجع من جهته الجنوبية المطلة على تبة البليسة، بمديرية الصفراء.

من جانب آخر، بيّن قائد لواء حرب 1 مشاة العميد محمد الغنيمي، أن وحدات الجيش الوطني نكلت بعناصر الميليشيا في تلك المواقع خلال الغارة المباغتة، وأوقعت فيها أعدادًاً من القتلى والجرحى وأسرت عددًا منهم.

ميليشيا الحوثي الإرهابية اليمن الجيش اليمني

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني ينفذ عملية ضد الحوثيين في صعدة أوقعت قتلى وجرحى وأسرى
سبق

سقط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية بين قتيل وجريح وأسير، في عملية نوعية للجيش الوطني اليمني شرقي محافظة صعدة، اليوم (الخميس).

وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني نفذ عملية هجومية مباغتة على مواقع تتمركز فيها الميليشيا الإيرانية في وادي شجع من جهته الجنوبية المطلة على تبة البليسة، بمديرية الصفراء.

من جانب آخر، بيّن قائد لواء حرب 1 مشاة العميد محمد الغنيمي، أن وحدات الجيش الوطني نكلت بعناصر الميليشيا في تلك المواقع خلال الغارة المباغتة، وأوقعت فيها أعدادًاً من القتلى والجرحى وأسرت عددًا منهم.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
09:04 PM

الجيش اليمني ينفذ عملية ضد الحوثيين في صعدة أوقعت قتلى وجرحى وأسرى

شن هجوم مباغت على مواقع الميليشيا في وادي شجع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سقط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية بين قتيل وجريح وأسير، في عملية نوعية للجيش الوطني اليمني شرقي محافظة صعدة، اليوم (الخميس).

وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني نفذ عملية هجومية مباغتة على مواقع تتمركز فيها الميليشيا الإيرانية في وادي شجع من جهته الجنوبية المطلة على تبة البليسة، بمديرية الصفراء.

من جانب آخر، بيّن قائد لواء حرب 1 مشاة العميد محمد الغنيمي، أن وحدات الجيش الوطني نكلت بعناصر الميليشيا في تلك المواقع خلال الغارة المباغتة، وأوقعت فيها أعدادًاً من القتلى والجرحى وأسرت عددًا منهم.

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