وفاة "محمد الحملي"

انتقل إلى رحمة الله، الشيخ محمد بن أحمد إبراهيم حملي، عميد قبيلة الحمالية بمحافظة صامطة بمنطقة جازان؛ وذلك اليوم الجمعة، بعد معاناة مع المرض في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته.