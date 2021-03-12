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وفاة "محمد الحملي"

انتقل إلى رحمة الله، الشيخ محمد بن أحمد إبراهيم حملي، عميد قبيلة الحمالية بمحافظة صامطة بمنطقة جازان؛ وذلك اليوم الجمعة، بعد معاناة مع المرض في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته.

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وفاة "محمد الحملي"
سبق

انتقل إلى رحمة الله، الشيخ محمد بن أحمد إبراهيم حملي، عميد قبيلة الحمالية بمحافظة صامطة بمنطقة جازان؛ وذلك اليوم الجمعة، بعد معاناة مع المرض في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
04:06 PM

وفاة "محمد الحملي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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انتقل إلى رحمة الله، الشيخ محمد بن أحمد إبراهيم حملي، عميد قبيلة الحمالية بمحافظة صامطة بمنطقة جازان؛ وذلك اليوم الجمعة، بعد معاناة مع المرض في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته.

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