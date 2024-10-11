كأس العالم 2022 .. المحطة الأخيرة للبرتغالي " رونالدو "

قال نجم البرتغال الأول ، لاعب يوفنتوس الإيطالي ،كريستيانو رونالدو ( 35 عاماً ) ، إن محطة كأس العالم 2022 ستكون الأخيرة في مسيرته مع كرة القدم .

وكانت نجومية "رونالدو " قد بزغت منذ التحاقه بمانشستر يونايتد الإنجليزي ، مروراً بريال مدريد الإسباني ، ويوفنتوس الإيطالي ( حالياً ) .

وتوج "رونالدو " مع منتخب بلاده بكأس الأمم الأوروبية " يورو 2016 " بالإضافة لتحقيقه العديد من الأرقام القياسية ، لكنه يفكر جدياً في الاعتزال .

وقال رونالدو في تصريح نقلته شبكة " ESPN" العالمية : كأس العالم 2022 ستكون البطولة الأخيرة لي في كرة القدم " .