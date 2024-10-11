النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كأس العالم 2022 .. المحطة الأخيرة للبرتغالي " رونالدو "

قال نجم البرتغال الأول ، لاعب يوفنتوس الإيطالي ،كريستيانو رونالدو ( 35 عاماً ) ، إن محطة كأس العالم 2022 ستكون الأخيرة في مسيرته مع كرة القدم .

وكانت نجومية "رونالدو " قد بزغت منذ التحاقه بمانشستر يونايتد الإنجليزي ، مروراً بريال مدريد الإسباني ، ويوفنتوس الإيطالي ( حالياً ) .

وتوج "رونالدو " مع منتخب بلاده بكأس الأمم الأوروبية " يورو 2016 " بالإضافة لتحقيقه العديد من الأرقام القياسية ، لكنه يفكر جدياً في الاعتزال .

وقال رونالدو في تصريح نقلته شبكة " ESPN" العالمية : كأس العالم 2022 ستكون البطولة الأخيرة لي في كرة القدم " .

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
كأس العالم 2022 .. المحطة الأخيرة للبرتغالي " رونالدو "
سبق

قال نجم البرتغال الأول ، لاعب يوفنتوس الإيطالي ،كريستيانو رونالدو ( 35 عاماً ) ، إن محطة كأس العالم 2022 ستكون الأخيرة في مسيرته مع كرة القدم .

وكانت نجومية "رونالدو " قد بزغت منذ التحاقه بمانشستر يونايتد الإنجليزي ، مروراً بريال مدريد الإسباني ، ويوفنتوس الإيطالي ( حالياً ) .

وتوج "رونالدو " مع منتخب بلاده بكأس الأمم الأوروبية " يورو 2016 " بالإضافة لتحقيقه العديد من الأرقام القياسية ، لكنه يفكر جدياً في الاعتزال .

وقال رونالدو في تصريح نقلته شبكة " ESPN" العالمية : كأس العالم 2022 ستكون البطولة الأخيرة لي في كرة القدم " .

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
08:12 PM

كأس العالم 2022 .. المحطة الأخيرة للبرتغالي " رونالدو "

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
930

قال نجم البرتغال الأول ، لاعب يوفنتوس الإيطالي ،كريستيانو رونالدو ( 35 عاماً ) ، إن محطة كأس العالم 2022 ستكون الأخيرة في مسيرته مع كرة القدم .

وكانت نجومية "رونالدو " قد بزغت منذ التحاقه بمانشستر يونايتد الإنجليزي ، مروراً بريال مدريد الإسباني ، ويوفنتوس الإيطالي ( حالياً ) .

وتوج "رونالدو " مع منتخب بلاده بكأس الأمم الأوروبية " يورو 2016 " بالإضافة لتحقيقه العديد من الأرقام القياسية ، لكنه يفكر جدياً في الاعتزال .

وقال رونالدو في تصريح نقلته شبكة " ESPN" العالمية : كأس العالم 2022 ستكون البطولة الأخيرة لي في كرة القدم " .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,822
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,402
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,727
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,291

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة