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"التجارة" تضبط 306 مخالفات فورية للإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"

إثر تنفيذ 3,244 جولة تفتيشية وطبقت بحقها العقوبات الواردة

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 3,244 جولة تفتيشية على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع في مناطق المملكة كافة من المدة 31 ديسمبر إلى 7 يناير؛ للتحقق من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وتفصيلاً؛ أسفرت نتائج تلك الجولات عن ضبط 306 مخالفات فورية طبقت بحقها العقوبات الواردة بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وكانت أبرز المخالفات المرصودة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وتصدرت أعلى المناطق للجولات التفتيشية كلاً من: الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، والقصيم، وتبوك، وعسير، والمدينة المنورة، ونجران، وجازان، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، والباحة.

وتواصل وزارة التجارة جولاتها الرقابية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، بالإضافة إلى تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

ويعد عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وتضاعف العقوبة في حال التكرار، مع إغلاق المنشأة المخالفة، كما تفرض غرامة مالية خمسة آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها.

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"التجارة" تضبط 306 مخالفات فورية للإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"
سبق

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 3,244 جولة تفتيشية على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع في مناطق المملكة كافة من المدة 31 ديسمبر إلى 7 يناير؛ للتحقق من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وتفصيلاً؛ أسفرت نتائج تلك الجولات عن ضبط 306 مخالفات فورية طبقت بحقها العقوبات الواردة بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وكانت أبرز المخالفات المرصودة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وتصدرت أعلى المناطق للجولات التفتيشية كلاً من: الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، والقصيم، وتبوك، وعسير، والمدينة المنورة، ونجران، وجازان، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، والباحة.

وتواصل وزارة التجارة جولاتها الرقابية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، بالإضافة إلى تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

ويعد عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وتضاعف العقوبة في حال التكرار، مع إغلاق المنشأة المخالفة، كما تفرض غرامة مالية خمسة آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
11:09 PM

"التجارة" تضبط 306 مخالفات فورية للإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"

إثر تنفيذ 3,244 جولة تفتيشية وطبقت بحقها العقوبات الواردة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 3,244 جولة تفتيشية على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع في مناطق المملكة كافة من المدة 31 ديسمبر إلى 7 يناير؛ للتحقق من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وتفصيلاً؛ أسفرت نتائج تلك الجولات عن ضبط 306 مخالفات فورية طبقت بحقها العقوبات الواردة بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وكانت أبرز المخالفات المرصودة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وتصدرت أعلى المناطق للجولات التفتيشية كلاً من: الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، والقصيم، وتبوك، وعسير، والمدينة المنورة، ونجران، وجازان، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، والباحة.

وتواصل وزارة التجارة جولاتها الرقابية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، بالإضافة إلى تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

ويعد عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وتضاعف العقوبة في حال التكرار، مع إغلاق المنشأة المخالفة، كما تفرض غرامة مالية خمسة آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها.

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