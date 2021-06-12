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"الصحة": تسجيل 1077 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 906 خلال الـ24 ساعة الماضية

أقل زيادة يومية منذ شهرين.. الهند تسجل 84332 إصابة جديدة بكورونا

لتصل لإجمالي 29.4 مليون إصابة بينها 367081 حالة وفاة

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند اليوم تسجيل 84332 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما يعد أدنى عدد تم تسجيله منذ أكثر من شهرين.

وأشارت البيانات وفق رويترز إلى أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 29.4 مليون إصابة، في حين يبلغ إجمالي عدد الوفيات 367081 بعد تسجيل 4002 وفاة خلال الليل.

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أقل زيادة يومية منذ شهرين.. الهند تسجل 84332 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند اليوم تسجيل 84332 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما يعد أدنى عدد تم تسجيله منذ أكثر من شهرين.

وأشارت البيانات وفق رويترز إلى أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 29.4 مليون إصابة، في حين يبلغ إجمالي عدد الوفيات 367081 بعد تسجيل 4002 وفاة خلال الليل.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
12:27 PM

أقل زيادة يومية منذ شهرين.. الهند تسجل 84332 إصابة جديدة بكورونا

لتصل لإجمالي 29.4 مليون إصابة بينها 367081 حالة وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند اليوم تسجيل 84332 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما يعد أدنى عدد تم تسجيله منذ أكثر من شهرين.

وأشارت البيانات وفق رويترز إلى أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 29.4 مليون إصابة، في حين يبلغ إجمالي عدد الوفيات 367081 بعد تسجيل 4002 وفاة خلال الليل.

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