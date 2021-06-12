أقل زيادة يومية منذ شهرين.. الهند تسجل 84332 إصابة جديدة بكورونا
لتصل لإجمالي 29.4 مليون إصابة بينها 367081 حالة وفاة
أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند اليوم تسجيل 84332 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما يعد أدنى عدد تم تسجيله منذ أكثر من شهرين.
وأشارت البيانات وفق رويترز إلى أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 29.4 مليون إصابة، في حين يبلغ إجمالي عدد الوفيات 367081 بعد تسجيل 4002 وفاة خلال الليل.
أقل زيادة يومية منذ شهرين.. الهند تسجل 84332 إصابة جديدة بكورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-06-12
أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند اليوم تسجيل 84332 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما يعد أدنى عدد تم تسجيله منذ أكثر من شهرين.
وأشارت البيانات وفق رويترز إلى أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 29.4 مليون إصابة، في حين يبلغ إجمالي عدد الوفيات 367081 بعد تسجيل 4002 وفاة خلال الليل.
12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
12:27 PM
أقل زيادة يومية منذ شهرين.. الهند تسجل 84332 إصابة جديدة بكورونا
لتصل لإجمالي 29.4 مليون إصابة بينها 367081 حالة وفاة
أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند اليوم تسجيل 84332 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما يعد أدنى عدد تم تسجيله منذ أكثر من شهرين.
وأشارت البيانات وفق رويترز إلى أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 29.4 مليون إصابة، في حين يبلغ إجمالي عدد الوفيات 367081 بعد تسجيل 4002 وفاة خلال الليل.