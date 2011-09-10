الناصر: الطرح العام الأولي لـ "أرامكو" سيتم "قريباً جداً"

قال: بحث استثمارات في الغاز المسال مع روسيا ودول أخرى

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر؛ اليوم الثلاثاء، إن الطرح العام الأولي لشركة النفط الحكومية العملاقة سيتم "قريباً جداً"، لكن القرار النهائي بخصوص توقيته ومكانه في يد الحكومة.

ووفق "رويترز" ذكر الناصر؛ أن الطرح العام الأولي المحلي هو إدراج أولي للشركة؛ لكن "أرامكو" مستعدة لطرح دولي.

وأضاف: قرار الإدراج المحلي هو قرار المساهمين و"أرامكو" مستعدة للإدراج حين يقرّر المساهمون.

وتابع الناصر: رئيس مجلس الإدارة يتمتع بخبرة كبيرة في القطاع المالي، كما أن وزارة الطاقة هي التي تحدّد المستويات القصوى لطاقتنا الإنتاجية المستدامة وإنتاجنا، ولا تغيير في هذا الوضع.

وأضاف قائلاً: نبحث استثمارات في الغاز الطبيعي المسال مع روسيا ودول أخرى.