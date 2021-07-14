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خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل 1548 إصابة جديدة بكورونا و28 وفاة

إجمالي الضحايا يصل إلى 91287

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 1548 حالة؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و738683 حالة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات بواقع 28 حالة؛ ليصل الإجمالي إلى 91287.

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خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل 1548 إصابة جديدة بكورونا و28 وفاة
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 1548 حالة؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و738683 حالة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات بواقع 28 حالة؛ ليصل الإجمالي إلى 91287.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
08:36 AM

خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل 1548 إصابة جديدة بكورونا و28 وفاة

إجمالي الضحايا يصل إلى 91287

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - برلين
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 1548 حالة؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و738683 حالة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات بواقع 28 حالة؛ ليصل الإجمالي إلى 91287.

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