خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل 1548 إصابة جديدة بكورونا و28 وفاة
إجمالي الضحايا يصل إلى 91287
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 1548 حالة؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و738683 حالة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات بواقع 28 حالة؛ ليصل الإجمالي إلى 91287.
خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل 1548 إصابة جديدة بكورونا و28 وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-07-14
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 1548 حالة؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و738683 حالة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات بواقع 28 حالة؛ ليصل الإجمالي إلى 91287.
14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
08:36 AM
خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل 1548 إصابة جديدة بكورونا و28 وفاة
إجمالي الضحايا يصل إلى 91287
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 1548 حالة؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و738683 حالة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات بواقع 28 حالة؛ ليصل الإجمالي إلى 91287.