النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"روائع مكة" يقدم كسوة الشتاء لعمال النظافة ضمن مبادرة "رداً للجميل"

نظم مسابقة للكبار والأطفال تخللها توزيع هدايا وقسائم شرائية

قدم فريق الروائع التطوعي، التابع لمركز حي الشرائع، مبادرة كسوة الشتاء التي حملت عنوان "رداً للجميل" واستهدف من خلالها عمال النظافة. واشتملت المبادرة إضافة إلى الكسوة على مسابقات وهدايا للأطفال والكبار.

وتم تنفيذ المبادرة بحديقة مخطط 11 بضاحية الشرائع بالتنسيق مع بلدية الشرائع الفرعية.

وأوضحت عضو مجلس إدارة مركز حي الشرائع، المشرفة على فريق الروائع التطوعي، شريفة الزهراني، أنه تم الاحتفاء بعمال النظافة وشكرهم على ما يقدمونه في سبيل نظافة الأحياء والمخططات. مؤكدة حرص فريق الروائع التطوعي على توزيع 50 كسوة، كما تم تنظيم مسابقة للكبار والأطفال تخللها توزيع هدايا وقسائم شرائية.

وأضافت قائدة الفريق أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات يقدمها فريق الروائع التطوعي ضمن برامجه وأنشطته المستديمة، مشيرة إلى أن المبادرة شهدت حضورًا من مجتمع الحي، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية؛ حفاظًا على سلامة المجتمع. معربة عن شكرها وتقديرها لبلدية الشرائع الفرعية، التي جهزت مكان الاحتفاء.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"روائع مكة" يقدم كسوة الشتاء لعمال النظافة ضمن مبادرة "رداً للجميل"
سبق

قدم فريق الروائع التطوعي، التابع لمركز حي الشرائع، مبادرة كسوة الشتاء التي حملت عنوان "رداً للجميل" واستهدف من خلالها عمال النظافة. واشتملت المبادرة إضافة إلى الكسوة على مسابقات وهدايا للأطفال والكبار.

وتم تنفيذ المبادرة بحديقة مخطط 11 بضاحية الشرائع بالتنسيق مع بلدية الشرائع الفرعية.

وأوضحت عضو مجلس إدارة مركز حي الشرائع، المشرفة على فريق الروائع التطوعي، شريفة الزهراني، أنه تم الاحتفاء بعمال النظافة وشكرهم على ما يقدمونه في سبيل نظافة الأحياء والمخططات. مؤكدة حرص فريق الروائع التطوعي على توزيع 50 كسوة، كما تم تنظيم مسابقة للكبار والأطفال تخللها توزيع هدايا وقسائم شرائية.

وأضافت قائدة الفريق أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات يقدمها فريق الروائع التطوعي ضمن برامجه وأنشطته المستديمة، مشيرة إلى أن المبادرة شهدت حضورًا من مجتمع الحي، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية؛ حفاظًا على سلامة المجتمع. معربة عن شكرها وتقديرها لبلدية الشرائع الفرعية، التي جهزت مكان الاحتفاء.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
08:32 PM

"روائع مكة" يقدم كسوة الشتاء لعمال النظافة ضمن مبادرة "رداً للجميل"

نظم مسابقة للكبار والأطفال تخللها توزيع هدايا وقسائم شرائية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
132

قدم فريق الروائع التطوعي، التابع لمركز حي الشرائع، مبادرة كسوة الشتاء التي حملت عنوان "رداً للجميل" واستهدف من خلالها عمال النظافة. واشتملت المبادرة إضافة إلى الكسوة على مسابقات وهدايا للأطفال والكبار.

وتم تنفيذ المبادرة بحديقة مخطط 11 بضاحية الشرائع بالتنسيق مع بلدية الشرائع الفرعية.

وأوضحت عضو مجلس إدارة مركز حي الشرائع، المشرفة على فريق الروائع التطوعي، شريفة الزهراني، أنه تم الاحتفاء بعمال النظافة وشكرهم على ما يقدمونه في سبيل نظافة الأحياء والمخططات. مؤكدة حرص فريق الروائع التطوعي على توزيع 50 كسوة، كما تم تنظيم مسابقة للكبار والأطفال تخللها توزيع هدايا وقسائم شرائية.

وأضافت قائدة الفريق أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات يقدمها فريق الروائع التطوعي ضمن برامجه وأنشطته المستديمة، مشيرة إلى أن المبادرة شهدت حضورًا من مجتمع الحي، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية؛ حفاظًا على سلامة المجتمع. معربة عن شكرها وتقديرها لبلدية الشرائع الفرعية، التي جهزت مكان الاحتفاء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,656
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,200
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,164
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,052

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة