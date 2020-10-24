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"هيئة بحرة" تُفعّل حملة "الصلاة نور" في الجهات الحكومية والأهلية

في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة؛ فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بحرة، البرامج التوعوية والوقائية لحملة (الصلاة نور)، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للاستفادة من الوسائل المتاحة لدى الجهات الحكومية عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات التوعوية الثابتة لنشر الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعظم الشعيرة المباركة.

وتضمنت البرامج زيارة مركز صحي حداء لبحث آلية تنفيذ برامج وفعاليات حملة الصلاة نور. كما اطلع محافظ بحرة رجاء بن دخيل الله السلمي، على خطة العمل الميداني والتوعوي للحملة.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أهمية تفعيل حملة (الصلاة نور) في جميع الوسائل المتاحة وتعزيز دور الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالمنطقة.

تأتي تلك البرامج بتوجيهات من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وفقهما الله.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

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"هيئة بحرة" تُفعّل حملة "الصلاة نور" في الجهات الحكومية والأهلية
سبق

في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة؛ فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بحرة، البرامج التوعوية والوقائية لحملة (الصلاة نور)، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للاستفادة من الوسائل المتاحة لدى الجهات الحكومية عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات التوعوية الثابتة لنشر الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعظم الشعيرة المباركة.

وتضمنت البرامج زيارة مركز صحي حداء لبحث آلية تنفيذ برامج وفعاليات حملة الصلاة نور. كما اطلع محافظ بحرة رجاء بن دخيل الله السلمي، على خطة العمل الميداني والتوعوي للحملة.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أهمية تفعيل حملة (الصلاة نور) في جميع الوسائل المتاحة وتعزيز دور الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالمنطقة.

تأتي تلك البرامج بتوجيهات من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وفقهما الله.

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
11:18 PM

"هيئة بحرة" تُفعّل حملة "الصلاة نور" في الجهات الحكومية والأهلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة؛ فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بحرة، البرامج التوعوية والوقائية لحملة (الصلاة نور)، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للاستفادة من الوسائل المتاحة لدى الجهات الحكومية عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات التوعوية الثابتة لنشر الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعظم الشعيرة المباركة.

وتضمنت البرامج زيارة مركز صحي حداء لبحث آلية تنفيذ برامج وفعاليات حملة الصلاة نور. كما اطلع محافظ بحرة رجاء بن دخيل الله السلمي، على خطة العمل الميداني والتوعوي للحملة.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أهمية تفعيل حملة (الصلاة نور) في جميع الوسائل المتاحة وتعزيز دور الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالمنطقة.

تأتي تلك البرامج بتوجيهات من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وفقهما الله.

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