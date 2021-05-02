وقف "داركم" بجدة ينظم أول مسابقة قرآنية لنزلائه

11 معملاً لتدريب المرضى النفسيين وفاقدي المأوى

نظم وقف "داركم" للمرضى النفسيين وفاقدي المأوى بجدة، أول مسابقة قرآنية لتحفيظ القرآن بمشاركة عددٍ من نزلاء الوقف، وبحضور الضيوف والإعلاميين والإعلاميات وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الخصوص.



وأعلن الوقف، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، عن إطلاق 11 معملاً تدريبيًا متنوعًا لتدريب وتأهيل النزلاء ودفعهم للاندماج مع المجتمع.



وكشف ناظر وقف "داركم" ملاك محمد باعيسى، عن إطلاق برنامج "العلاج بالعمل" الذي يعد أكثر البرامج العالمية واقعية لإنقاذ المرضى النفسيين وفاقدي المأوى، وإعادتهم مواطنين صالحين يشاركون في برامج التنمية ودمجهم بالمجتمع.



وأشار إلى أنه يجري العمل حاليًا على تجهيز 11 معملاً تدريبيًا متنوعًا لتدريب النزلاء وتأهيلهم على مختلف المهن والحِرف التي تناسب قدراتهم ومواهبهم، وجرى تجهيز ثلاثة منهم قبل نهاية شهر رمضان الحالي.



وتواصلاً لأنشطته الاجتماعية في الشهر الفضيل، نظم الوقف مسابقة القرآن الكريم الأولى تحت عنوان (مسابقة حياة وحمودة باعيسى لتلاوة القرآن الكريم الأولى ـ برعاية وقف داركم)، وبدأت المسابقة بتلاوة القرآن الكريم وكلمة ناظر الوقف والضيوف، وتعريف ببرنامج العلاج بالعمل، ثم اختبار المتنافسين وتقييم أدائهم من خلال لجنة تحكيم مختصة، عقب ذلك جرى تكريم الفائزين والمتسابقين ولجنة التحكيم، وإعلان الفائزين بهذه المناسبة.



وتجول الحضور على مرافق الوقف للاطلاع على أحوال النزلاء ومرافق الوقف وأعماله الحرفية واليدوية وخططه المستقبلية الطموحة، قبل أن تختتم الفعالية بمشاركة الضيوف في وجبة سحور جماعية.



وشدد "باعيسى" على أهمية البرنامج العلاجي الذي يتبناه الوقف لإعادة تأهل المرضى النفسيين وفاقدي المأوى ودمجهم في المجتمع، ولفت إلى أن الوقف الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، لا تقتصر خدماته على الإيواء، بل تمتد إلى التأهيل النفسي والاجتماعي والمهني، والمتابعة بعد التأهيل.



وأضاف: "يضم الوقف 50 مريضًا نفسيًا وفاقدي للمأوى، تم تأهيل عددٍ منهم، وأبرم عدد من الاتفاقيات مع مستشفيات الصحة النفسية بمنطقة مكة المكرمة، لاستقبال المرضى المستقرين نفسيًا والمرفوضين من ذويهم وليس لديهم مأوى، وهو مرخص من الهيئة العامة للأوقاف برقم (503) ويعد من الأفكار الخيرية الابتكارية التي شهدتها المملكة والمنطقة في السنوات الماضية".