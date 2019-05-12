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خطط لسحب مبلغ قياسي من صندوق الثروة السيادي الأكبر في العالم

الرقم أعلى بنحو 4 أضعاف مقارنة بالسابق المسجل في 2016

قالت وكالة "بلومبيرج" إن النرويج تخطط لسحب مبلغ قياسي 382 مليار كرونة (37 مليار دولار) من صندوق الثروة السيادي، مما سيدفعه إلى بيع أصول من أجل توليد سيولة نقدية، وفقاً لوثائق تتعلق بالميزانية اطلعت عليها "بلومبيرج".

وتعد عملية السحوبات غير المسبوقة من صندوق الثروة السيادي الأكبر في العالم؛ أكبر بنحو أربعة أضعاف مقارنة بالمبلغ القياسي السابق المسجل عام 2016.

ويظهر ذلك مدى الضرر الاقتصادي الذي سبّبه كل من أزمة فيروس "كوفيد -19" والانهيار في أسواق النفط العالمية، مع مواجهة النرويج أسوأ تراجع اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.

هذا ومن المقرر أن تعلن الحكومة النرويجية تفاصيل تلك الخطة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

صندوق الثروة السيادي

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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خطط لسحب مبلغ قياسي من صندوق الثروة السيادي الأكبر في العالم
سبق

قالت وكالة "بلومبيرج" إن النرويج تخطط لسحب مبلغ قياسي 382 مليار كرونة (37 مليار دولار) من صندوق الثروة السيادي، مما سيدفعه إلى بيع أصول من أجل توليد سيولة نقدية، وفقاً لوثائق تتعلق بالميزانية اطلعت عليها "بلومبيرج".

وتعد عملية السحوبات غير المسبوقة من صندوق الثروة السيادي الأكبر في العالم؛ أكبر بنحو أربعة أضعاف مقارنة بالمبلغ القياسي السابق المسجل عام 2016.

ويظهر ذلك مدى الضرر الاقتصادي الذي سبّبه كل من أزمة فيروس "كوفيد -19" والانهيار في أسواق النفط العالمية، مع مواجهة النرويج أسوأ تراجع اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.

هذا ومن المقرر أن تعلن الحكومة النرويجية تفاصيل تلك الخطة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
01:29 PM

خطط لسحب مبلغ قياسي من صندوق الثروة السيادي الأكبر في العالم

الرقم أعلى بنحو 4 أضعاف مقارنة بالسابق المسجل في 2016

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وكالة "بلومبيرج" إن النرويج تخطط لسحب مبلغ قياسي 382 مليار كرونة (37 مليار دولار) من صندوق الثروة السيادي، مما سيدفعه إلى بيع أصول من أجل توليد سيولة نقدية، وفقاً لوثائق تتعلق بالميزانية اطلعت عليها "بلومبيرج".

وتعد عملية السحوبات غير المسبوقة من صندوق الثروة السيادي الأكبر في العالم؛ أكبر بنحو أربعة أضعاف مقارنة بالمبلغ القياسي السابق المسجل عام 2016.

ويظهر ذلك مدى الضرر الاقتصادي الذي سبّبه كل من أزمة فيروس "كوفيد -19" والانهيار في أسواق النفط العالمية، مع مواجهة النرويج أسوأ تراجع اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.

هذا ومن المقرر أن تعلن الحكومة النرويجية تفاصيل تلك الخطة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

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