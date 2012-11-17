"هدف" يعتمد دعم 4 شهادات مهنية في مجال التقييم

استجابة لمتطلبات سوق العمل وتزود القوى بمهارات معرفية

اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، دعم 4 شهادات مهنية في مجال التقييم، التي تقدمها الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، من خلال برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وهي: شهادة الزمالة في تقييم العقار، وشهادة الزمالة في تقييم المنشآت الاقتصادية، وشهادة الزمالة في تقييم أضرار المركبات، وشهادة الزمالة في فرع تقييم الآلات والمعدات، لإيجاد بيئة مهنية احترافية استناداً إلى ما تمارسه من دور في التنظيم والتطوير والاعتماد والتوعية لمهنة التقييم.

تأتي الشهادات المهنية استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة.

ويشترط "هدف" للاستفادة من دعم البرنامج، حُصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قِبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم.

ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية سواءً كان المتقدم موظفاً في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثاً عن عمل أو طالباً.