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رئيس إريتريا يستقبل وزير الخارجية في أسمرة ويستعرضان العلاقات الثنائية

استقبل فخامة الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، بالعاصمة أسمرة اليوم الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية.

ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وإريتريا وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة إريتريا صقر بن سليمان القرشي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

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رئيس إريتريا يستقبل وزير الخارجية في أسمرة ويستعرضان العلاقات الثنائية
سبق

استقبل فخامة الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، بالعاصمة أسمرة اليوم الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية.

ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وإريتريا وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة إريتريا صقر بن سليمان القرشي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
10:34 PM

رئيس إريتريا يستقبل وزير الخارجية في أسمرة ويستعرضان العلاقات الثنائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل فخامة الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، بالعاصمة أسمرة اليوم الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية.

ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وإريتريا وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة إريتريا صقر بن سليمان القرشي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

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