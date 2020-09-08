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الموارد البشرية: عدم إلحاق ذوي الإعاقة بمراكز الرعاية لن يؤثر في قبولهم العام المقبل

أوضح المتحدث الرسمي ذلك لأولياء الأمور: لهذا العام وبسبب جائحة كورونا

أكّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عدم إلحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز الرعاية النهارية، لن يؤثر في قبولهم العام المقبل بتلك المراكز.

وقال المتحدث الرسمي ناصر الهزاني؛ عبر حسابه في تويتر: توضح #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية لأولياء أمور الأشخاص #ذوي_الإعاقة الذين لا يرغبون في إلحاق أبنائهم بمراكز الرعاية النهارية لهذا العام بسبب جائحة كورونا، أن ذلك لن يؤثر في قبولهم العام المقبل.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الموارد البشرية: عدم إلحاق ذوي الإعاقة بمراكز الرعاية لن يؤثر في قبولهم العام المقبل
سبق

أكّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عدم إلحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز الرعاية النهارية، لن يؤثر في قبولهم العام المقبل بتلك المراكز.

وقال المتحدث الرسمي ناصر الهزاني؛ عبر حسابه في تويتر: توضح #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية لأولياء أمور الأشخاص #ذوي_الإعاقة الذين لا يرغبون في إلحاق أبنائهم بمراكز الرعاية النهارية لهذا العام بسبب جائحة كورونا، أن ذلك لن يؤثر في قبولهم العام المقبل.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
08:19 AM

الموارد البشرية: عدم إلحاق ذوي الإعاقة بمراكز الرعاية لن يؤثر في قبولهم العام المقبل

أوضح المتحدث الرسمي ذلك لأولياء الأمور: لهذا العام وبسبب جائحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عدم إلحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز الرعاية النهارية، لن يؤثر في قبولهم العام المقبل بتلك المراكز.

وقال المتحدث الرسمي ناصر الهزاني؛ عبر حسابه في تويتر: توضح #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية لأولياء أمور الأشخاص #ذوي_الإعاقة الذين لا يرغبون في إلحاق أبنائهم بمراكز الرعاية النهارية لهذا العام بسبب جائحة كورونا، أن ذلك لن يؤثر في قبولهم العام المقبل.

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