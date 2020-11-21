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المغرب تسجِّل 9702 إصابة جديدة بكورونا و74 حالة وفاة

1019 مصابًا في الجزائر ووفاة 19 شخصًا خلال 24 ساعة

سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 9702 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد 320962.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 74 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 5256، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 266711.

كما سجلت الجزائر 1019 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 73774 حالة.

وأشار الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء الفيروس، الدكتور جمال فورار، اليوم إلى وفاة 19شخصًا متأثرين بـكوفيد-19؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2255 وفاة.

أما فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالي 48183 حالة بعد تسجيل 602 حالة تعافٍ إضافية خلال الـ24 ساعة الماضية.

فيروس كورونا الجديد المغرب الجزائر

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المغرب تسجِّل 9702 إصابة جديدة بكورونا و74 حالة وفاة
سبق

سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 9702 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد 320962.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 74 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 5256، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 266711.

كما سجلت الجزائر 1019 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 73774 حالة.

وأشار الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء الفيروس، الدكتور جمال فورار، اليوم إلى وفاة 19شخصًا متأثرين بـكوفيد-19؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2255 وفاة.

أما فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالي 48183 حالة بعد تسجيل 602 حالة تعافٍ إضافية خلال الـ24 ساعة الماضية.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
11:53 PM

المغرب تسجِّل 9702 إصابة جديدة بكورونا و74 حالة وفاة

1019 مصابًا في الجزائر ووفاة 19 شخصًا خلال 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 9702 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد 320962.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 74 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 5256، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 266711.

كما سجلت الجزائر 1019 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 73774 حالة.

وأشار الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء الفيروس، الدكتور جمال فورار، اليوم إلى وفاة 19شخصًا متأثرين بـكوفيد-19؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2255 وفاة.

أما فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالي 48183 حالة بعد تسجيل 602 حالة تعافٍ إضافية خلال الـ24 ساعة الماضية.

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