وزير التعليم: لو عادت الدراسة حضورياً ستكون هناك اشتراطات.. ربما يوم لكل معلم عن بُعد

قال إنه سيكون حينها ترتيبات تنظيمية تتعلق بالطالب

أكد وزير التعليم أن عودة الدراسة الحضورية ستكون لها اشتراطات محددة.



وقال إنه ربما يكون يوم دراسي لكل معلم عن بعد، وكذلك بعض المواد، مبيناً أنه ستصبح حينها ترتيبات تنظيمية تتعلق بالطالب، موضحاً أن المسافر مع منصة مدرستي لا يغيب.



جاء ذلك ضمن لقاء عبر برنامج "الراصد" مساء اليوم.