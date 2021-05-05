"السبيعي" يتخرج من كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم

يتلقى المهندس عبدالمجيد المحمدي السبيعي، التهاني والتبريكات من الأهل والزملاء والأصدقاء بمناسبة تخرجه برتبة "ملازم" في كلية الملك فهد الأمنية.

ودعا "السبيعي" الله -عز وجل- أن يكون تخرجه خير بداية وعون؛ لخدمة الدين ثم المليك والوطن، كما شكر كل من هنأه بالتخرج من الأهل والأصدقاء والزملاء.