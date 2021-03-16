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بريطانيا تراجع استراتيجيتها للتحرك الدولي.. وتزيد أسلحتها النووية بنسبة 40%

تنتهج سياسة خارجية مستقلة

يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الثلاثاء)، تفاصيل أوسع حول مراجعة بلاده لعقيدتها الاستراتيجية وسياستها الخارجية منذ الحرب الباردة؛ بهدف جعلها أكثر نشاطاً على الساحة الدولية، ومن بين بنود الخطة رفع سقف الرؤوس الحربية النووية المسموح بتخزينها بأكثر من 40 في المئة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

وأوضحت رئاسة الحكومة في بيان، أوردته "فرانس 24"، أن "جونسون" سيعرض على البرلمان، نتائج تقرير عن الدفاع والأمن والسياسة الخارجية للبلاد، من شأنه تحديد مسار الحكومة للعقد المقبل.

ويأتي الإعلان عن هذه الاستراتيجية، بعد انفصال بريطانيا نهائياً عن الاتحاد الأوروبي مطلع هذا العام، وتشديد "جونسون" على رغبة بلاده في انتهاج سياسة خارجية مستقلة.

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بريطانيا تراجع استراتيجيتها للتحرك الدولي.. وتزيد أسلحتها النووية بنسبة 40%
سبق

يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الثلاثاء)، تفاصيل أوسع حول مراجعة بلاده لعقيدتها الاستراتيجية وسياستها الخارجية منذ الحرب الباردة؛ بهدف جعلها أكثر نشاطاً على الساحة الدولية، ومن بين بنود الخطة رفع سقف الرؤوس الحربية النووية المسموح بتخزينها بأكثر من 40 في المئة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

وأوضحت رئاسة الحكومة في بيان، أوردته "فرانس 24"، أن "جونسون" سيعرض على البرلمان، نتائج تقرير عن الدفاع والأمن والسياسة الخارجية للبلاد، من شأنه تحديد مسار الحكومة للعقد المقبل.

ويأتي الإعلان عن هذه الاستراتيجية، بعد انفصال بريطانيا نهائياً عن الاتحاد الأوروبي مطلع هذا العام، وتشديد "جونسون" على رغبة بلاده في انتهاج سياسة خارجية مستقلة.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
04:19 PM

بريطانيا تراجع استراتيجيتها للتحرك الدولي.. وتزيد أسلحتها النووية بنسبة 40%

تنتهج سياسة خارجية مستقلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الثلاثاء)، تفاصيل أوسع حول مراجعة بلاده لعقيدتها الاستراتيجية وسياستها الخارجية منذ الحرب الباردة؛ بهدف جعلها أكثر نشاطاً على الساحة الدولية، ومن بين بنود الخطة رفع سقف الرؤوس الحربية النووية المسموح بتخزينها بأكثر من 40 في المئة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

وأوضحت رئاسة الحكومة في بيان، أوردته "فرانس 24"، أن "جونسون" سيعرض على البرلمان، نتائج تقرير عن الدفاع والأمن والسياسة الخارجية للبلاد، من شأنه تحديد مسار الحكومة للعقد المقبل.

ويأتي الإعلان عن هذه الاستراتيجية، بعد انفصال بريطانيا نهائياً عن الاتحاد الأوروبي مطلع هذا العام، وتشديد "جونسون" على رغبة بلاده في انتهاج سياسة خارجية مستقلة.

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