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مطار الملك فهد يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية البريطانية

"العتيبي": الرحلة اليومية بين الدمام ولندن تُعتبر من أهم المسارات

استقبل مطار الملك فهد الدولي، مساء أمس الأحد، أولى رحلات الخطوط الجوية البريطانية، التي بدأت بتشغيل رحلات مباشرة بين الدمام ولندن، بمعدل رحلة يوميًّا، ابتداءً من 1 ديسمبر 2019م.

وكان في استقبال الطائرة الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مطارات الدمام عبدالرحمن بن مطلق العتيبي، والمدير التجاري للخطوط الجوية البريطانية بالمملكة العربية السعودية، باناغويتس ثيودوتو، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من مختلف القطاعات بمطار الملك فهد الدولي.

وقد أقيم حفل خاص بمناسبة الرحلة الافتتاحية للوجهة الجديدة، رحّب خلاله "العتيبي" بالخطوط الجوية البريطانية وبدء عملياتها التشغيلية بمطار الملك فهد الدولي، وصرّح بأن هذه الخطوة تعتبر بدايةً لشراكة مميزة مع هذه الخطوط العريقة؛ مشيرًا إلى أن مسار الرحلة اليومية بين مطار الملك فهد الدولي ومطار هيثرو، يُعتبر من أهم المسارات بين السعودية وأوروبا في المنطقة.

وقال: شركة "داكو" تعمل وفق استراتيجيات تطويرية لمطار الملك فهد الدولي على جميع الأصعدة، التي تشمل خطط تنمية الحركة الجوية، الرامية إلى تعزيز مكانة المطار كأحد أهم المحطات الرئيسية على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال استقطاب شركات الطيران، وفتح خطوط جديدة؛ بما يلبي الطلب المتزايد على مختلف الوجهات في المنطقة الشرقية.

من ناحيته، قال المدير التجاري للخطوط الجوية البريطانية بالمملكة العربية السعودية باناغويتس ثيودوتو: تدشيننا لهذا الخط الجديد، يؤكد أهمية المكانة التي تحظى بها المنطقة الشرقية بالمملكة؛ وبالتالي الحاجة إلى ربطها مع المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية؛ من خلال رحلات جوية أكثر سلاسة.

وأضاف: سَعِدنا كثيرًا بإضافة الدمام إلى شبكة وجهاتنا العالمية، ونشكر شركة مطارات الدمام وجميع الجهات بمطار الملك فهد الدولي على ترحيبهم ودعمهم الكبير لنا.

جدير بالذكر أن مطار الملك فهد الدولي بالدمام يشهد مؤخرًا نقلة ملحوظة في عملياته التشغيلية والتطويرية، من خلال إضافة العديد من الوجهات الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشاريع تطويرية لخلق تجربة مميزة للمسافرين.

مطار الملك فهد الخوط الجوية البريطانية الدمام لندن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مطار الملك فهد يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية البريطانية
سبق

استقبل مطار الملك فهد الدولي، مساء أمس الأحد، أولى رحلات الخطوط الجوية البريطانية، التي بدأت بتشغيل رحلات مباشرة بين الدمام ولندن، بمعدل رحلة يوميًّا، ابتداءً من 1 ديسمبر 2019م.

وكان في استقبال الطائرة الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مطارات الدمام عبدالرحمن بن مطلق العتيبي، والمدير التجاري للخطوط الجوية البريطانية بالمملكة العربية السعودية، باناغويتس ثيودوتو، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من مختلف القطاعات بمطار الملك فهد الدولي.

وقد أقيم حفل خاص بمناسبة الرحلة الافتتاحية للوجهة الجديدة، رحّب خلاله "العتيبي" بالخطوط الجوية البريطانية وبدء عملياتها التشغيلية بمطار الملك فهد الدولي، وصرّح بأن هذه الخطوة تعتبر بدايةً لشراكة مميزة مع هذه الخطوط العريقة؛ مشيرًا إلى أن مسار الرحلة اليومية بين مطار الملك فهد الدولي ومطار هيثرو، يُعتبر من أهم المسارات بين السعودية وأوروبا في المنطقة.

وقال: شركة "داكو" تعمل وفق استراتيجيات تطويرية لمطار الملك فهد الدولي على جميع الأصعدة، التي تشمل خطط تنمية الحركة الجوية، الرامية إلى تعزيز مكانة المطار كأحد أهم المحطات الرئيسية على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال استقطاب شركات الطيران، وفتح خطوط جديدة؛ بما يلبي الطلب المتزايد على مختلف الوجهات في المنطقة الشرقية.

من ناحيته، قال المدير التجاري للخطوط الجوية البريطانية بالمملكة العربية السعودية باناغويتس ثيودوتو: تدشيننا لهذا الخط الجديد، يؤكد أهمية المكانة التي تحظى بها المنطقة الشرقية بالمملكة؛ وبالتالي الحاجة إلى ربطها مع المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية؛ من خلال رحلات جوية أكثر سلاسة.

وأضاف: سَعِدنا كثيرًا بإضافة الدمام إلى شبكة وجهاتنا العالمية، ونشكر شركة مطارات الدمام وجميع الجهات بمطار الملك فهد الدولي على ترحيبهم ودعمهم الكبير لنا.

جدير بالذكر أن مطار الملك فهد الدولي بالدمام يشهد مؤخرًا نقلة ملحوظة في عملياته التشغيلية والتطويرية، من خلال إضافة العديد من الوجهات الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشاريع تطويرية لخلق تجربة مميزة للمسافرين.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
02:03 PM

مطار الملك فهد يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية البريطانية

"العتيبي": الرحلة اليومية بين الدمام ولندن تُعتبر من أهم المسارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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استقبل مطار الملك فهد الدولي، مساء أمس الأحد، أولى رحلات الخطوط الجوية البريطانية، التي بدأت بتشغيل رحلات مباشرة بين الدمام ولندن، بمعدل رحلة يوميًّا، ابتداءً من 1 ديسمبر 2019م.

وكان في استقبال الطائرة الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مطارات الدمام عبدالرحمن بن مطلق العتيبي، والمدير التجاري للخطوط الجوية البريطانية بالمملكة العربية السعودية، باناغويتس ثيودوتو، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من مختلف القطاعات بمطار الملك فهد الدولي.

وقد أقيم حفل خاص بمناسبة الرحلة الافتتاحية للوجهة الجديدة، رحّب خلاله "العتيبي" بالخطوط الجوية البريطانية وبدء عملياتها التشغيلية بمطار الملك فهد الدولي، وصرّح بأن هذه الخطوة تعتبر بدايةً لشراكة مميزة مع هذه الخطوط العريقة؛ مشيرًا إلى أن مسار الرحلة اليومية بين مطار الملك فهد الدولي ومطار هيثرو، يُعتبر من أهم المسارات بين السعودية وأوروبا في المنطقة.

وقال: شركة "داكو" تعمل وفق استراتيجيات تطويرية لمطار الملك فهد الدولي على جميع الأصعدة، التي تشمل خطط تنمية الحركة الجوية، الرامية إلى تعزيز مكانة المطار كأحد أهم المحطات الرئيسية على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال استقطاب شركات الطيران، وفتح خطوط جديدة؛ بما يلبي الطلب المتزايد على مختلف الوجهات في المنطقة الشرقية.

من ناحيته، قال المدير التجاري للخطوط الجوية البريطانية بالمملكة العربية السعودية باناغويتس ثيودوتو: تدشيننا لهذا الخط الجديد، يؤكد أهمية المكانة التي تحظى بها المنطقة الشرقية بالمملكة؛ وبالتالي الحاجة إلى ربطها مع المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية؛ من خلال رحلات جوية أكثر سلاسة.

وأضاف: سَعِدنا كثيرًا بإضافة الدمام إلى شبكة وجهاتنا العالمية، ونشكر شركة مطارات الدمام وجميع الجهات بمطار الملك فهد الدولي على ترحيبهم ودعمهم الكبير لنا.

جدير بالذكر أن مطار الملك فهد الدولي بالدمام يشهد مؤخرًا نقلة ملحوظة في عملياته التشغيلية والتطويرية، من خلال إضافة العديد من الوجهات الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشاريع تطويرية لخلق تجربة مميزة للمسافرين.

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