النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر..  الخميس 13 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك فلكياً

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر 2021 فلكياً.
وأوضح المعهد أن أول أيام العيد سيكون يوم الخميس الموافق 13 مايو المقبل، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، على أن يكون الأربعاء الموافق 12 مايو المقبل، آخر أيام شهر رمضان 2021، الذي كان أول أيامه الثلاثاء الموافق 13 أبريل الجاري، طبقاً لوسائل إعلام مصرية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
مصر..  الخميس 13 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك فلكياً
سبق

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر 2021 فلكياً.
وأوضح المعهد أن أول أيام العيد سيكون يوم الخميس الموافق 13 مايو المقبل، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، على أن يكون الأربعاء الموافق 12 مايو المقبل، آخر أيام شهر رمضان 2021، الذي كان أول أيامه الثلاثاء الموافق 13 أبريل الجاري، طبقاً لوسائل إعلام مصرية.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
05:17 PM

مصر..  الخميس 13 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك فلكياً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
925

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر 2021 فلكياً.
وأوضح المعهد أن أول أيام العيد سيكون يوم الخميس الموافق 13 مايو المقبل، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، على أن يكون الأربعاء الموافق 12 مايو المقبل، آخر أيام شهر رمضان 2021، الذي كان أول أيامه الثلاثاء الموافق 13 أبريل الجاري، طبقاً لوسائل إعلام مصرية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,254
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,124
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,522
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,539

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة