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حسن عابد يحقق ميداليتين في بطولة MK الدولية للمبارزة

لمار أرسلان تحقق البرونزية

حقق لاعب المنتخب السعودي لسلاح الابيه حسن عابد، ميداليتين فضيتين بعد أن حل بالمركز الثاني (تحت 20 عاماً) وذهبية ميدالية المركز الأول (تحت 15 عاماً) في بطولة MK الدولية في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

فيما حققت لاعبة أكاديمية المبارزة لمار أرسلان، الميدالية البرونزية ميدالية المركز الثالث (تحت 15 عاماً) في ذات البطولة.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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حسن عابد يحقق ميداليتين في بطولة MK الدولية للمبارزة
سبق

حقق لاعب المنتخب السعودي لسلاح الابيه حسن عابد، ميداليتين فضيتين بعد أن حل بالمركز الثاني (تحت 20 عاماً) وذهبية ميدالية المركز الأول (تحت 15 عاماً) في بطولة MK الدولية في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

فيما حققت لاعبة أكاديمية المبارزة لمار أرسلان، الميدالية البرونزية ميدالية المركز الثالث (تحت 15 عاماً) في ذات البطولة.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
10:23 PM

حسن عابد يحقق ميداليتين في بطولة MK الدولية للمبارزة

لمار أرسلان تحقق البرونزية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق لاعب المنتخب السعودي لسلاح الابيه حسن عابد، ميداليتين فضيتين بعد أن حل بالمركز الثاني (تحت 20 عاماً) وذهبية ميدالية المركز الأول (تحت 15 عاماً) في بطولة MK الدولية في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

فيما حققت لاعبة أكاديمية المبارزة لمار أرسلان، الميدالية البرونزية ميدالية المركز الثالث (تحت 15 عاماً) في ذات البطولة.

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