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جازان.. مستشفى الأمير محمد بن ناصر يجري 68 عملية قلب

زراعة أول جهاز للتقوية

أُجريت في مركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان 68 عملية قلب مفتوح، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2021م؛ حيث تنوّعت العمليات ما بين عمليات تغيير الشرايين التاجية والبالغ عددها 32 عملية، وعمليات تبديل وإصلاح صمامات القلب والبالغ عددها 21 عملية وعملية عيوب خلقية والبالغ عددها واحدة، بالإضافة لـ9 عمليات أخرى.

وأوضحت صحة جازان أن عدد المرضى من فئة البالغين بلغ 63 مريضًا، وبلغ عدد المرضى من فئة الأطفال 5 مرضى.

وكان المستشفى قد أجرى العام الماضي 2020 أكثر من 1250 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية للمرضى؛ منها 630 عملية قسطرة تشخيصية، و141 عملية قسطرة لتوسعة الشرايين التاجية بالبالون، و489 عملية قسطرة لتوسعة الشرايين التاجية وتركيب دعامات، و12 عملية قسطرة لتوسعة الصمامات القلبية بالبالون، و16 عملية قسطرة علاجية لإقفال الثقوب بين الجدارية، بين الأذينين والبطينين، للمرضى المصابين بأمراض القلب، بالإضافة إلى 8 عمليات قسطرة أخرى.

يشار إلى أن المستشفى كان قد نجح في إجراء أول عملية زراعة جهاز مُقَوٍّ لعضلة القلب لمريض.

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جازان.. مستشفى الأمير محمد بن ناصر يجري 68 عملية قلب
سبق

أُجريت في مركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان 68 عملية قلب مفتوح، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2021م؛ حيث تنوّعت العمليات ما بين عمليات تغيير الشرايين التاجية والبالغ عددها 32 عملية، وعمليات تبديل وإصلاح صمامات القلب والبالغ عددها 21 عملية وعملية عيوب خلقية والبالغ عددها واحدة، بالإضافة لـ9 عمليات أخرى.

وأوضحت صحة جازان أن عدد المرضى من فئة البالغين بلغ 63 مريضًا، وبلغ عدد المرضى من فئة الأطفال 5 مرضى.

وكان المستشفى قد أجرى العام الماضي 2020 أكثر من 1250 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية للمرضى؛ منها 630 عملية قسطرة تشخيصية، و141 عملية قسطرة لتوسعة الشرايين التاجية بالبالون، و489 عملية قسطرة لتوسعة الشرايين التاجية وتركيب دعامات، و12 عملية قسطرة لتوسعة الصمامات القلبية بالبالون، و16 عملية قسطرة علاجية لإقفال الثقوب بين الجدارية، بين الأذينين والبطينين، للمرضى المصابين بأمراض القلب، بالإضافة إلى 8 عمليات قسطرة أخرى.

يشار إلى أن المستشفى كان قد نجح في إجراء أول عملية زراعة جهاز مُقَوٍّ لعضلة القلب لمريض.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
07:26 PM

جازان.. مستشفى الأمير محمد بن ناصر يجري 68 عملية قلب

زراعة أول جهاز للتقوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أُجريت في مركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان 68 عملية قلب مفتوح، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2021م؛ حيث تنوّعت العمليات ما بين عمليات تغيير الشرايين التاجية والبالغ عددها 32 عملية، وعمليات تبديل وإصلاح صمامات القلب والبالغ عددها 21 عملية وعملية عيوب خلقية والبالغ عددها واحدة، بالإضافة لـ9 عمليات أخرى.

وأوضحت صحة جازان أن عدد المرضى من فئة البالغين بلغ 63 مريضًا، وبلغ عدد المرضى من فئة الأطفال 5 مرضى.

وكان المستشفى قد أجرى العام الماضي 2020 أكثر من 1250 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية للمرضى؛ منها 630 عملية قسطرة تشخيصية، و141 عملية قسطرة لتوسعة الشرايين التاجية بالبالون، و489 عملية قسطرة لتوسعة الشرايين التاجية وتركيب دعامات، و12 عملية قسطرة لتوسعة الصمامات القلبية بالبالون، و16 عملية قسطرة علاجية لإقفال الثقوب بين الجدارية، بين الأذينين والبطينين، للمرضى المصابين بأمراض القلب، بالإضافة إلى 8 عمليات قسطرة أخرى.

يشار إلى أن المستشفى كان قد نجح في إجراء أول عملية زراعة جهاز مُقَوٍّ لعضلة القلب لمريض.

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