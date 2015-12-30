النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 113حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 170 خلال الـ24 ساعة الماضية

"صحة مكة" تغلق أقسام العناية المركزة لمستشفى خاص

لوجود مخالفات جسيمة تمسّ سلامة قاطني البلد الحرام

عمد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، قرارًا للجنة المختصة في مخالفات المنشآت الصحية الخاصة، لإغلاق قسمي العناية المركزة والعمليات بمستشفى خاص بمكة، لوجود مخالفات جسيمة تمس صحة وسلامة قاطني البلد الحرام.

من جانبه وجّه مساعد المدير العام للالتزام الدكتور حاتم بن عبد العزيز خوقير، لجنة معتمدة لتنفيذ القرار في حينه، وجرى إغلاق قسمَي العناية المركزة والعمليات ومنع استخدامهما إلا بعد تلافي الملاحظات ووقوف لجنة مختصة لتقييم الوضع والرفع بتوصياتها.

وأهابت الشؤون الصحية بالمنطقة للمنشآت الصحية بالتقيد بالإجراءات الصحية والتنظيمات التابعة لها، وعدم التهاون في اتخاذ أي تدابير قد تمسّ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صحة مكة" تغلق أقسام العناية المركزة لمستشفى خاص
سبق

عمد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، قرارًا للجنة المختصة في مخالفات المنشآت الصحية الخاصة، لإغلاق قسمي العناية المركزة والعمليات بمستشفى خاص بمكة، لوجود مخالفات جسيمة تمس صحة وسلامة قاطني البلد الحرام.

من جانبه وجّه مساعد المدير العام للالتزام الدكتور حاتم بن عبد العزيز خوقير، لجنة معتمدة لتنفيذ القرار في حينه، وجرى إغلاق قسمَي العناية المركزة والعمليات ومنع استخدامهما إلا بعد تلافي الملاحظات ووقوف لجنة مختصة لتقييم الوضع والرفع بتوصياتها.

وأهابت الشؤون الصحية بالمنطقة للمنشآت الصحية بالتقيد بالإجراءات الصحية والتنظيمات التابعة لها، وعدم التهاون في اتخاذ أي تدابير قد تمسّ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
06:15 PM

"صحة مكة" تغلق أقسام العناية المركزة لمستشفى خاص

لوجود مخالفات جسيمة تمسّ سلامة قاطني البلد الحرام

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
774

عمد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، قرارًا للجنة المختصة في مخالفات المنشآت الصحية الخاصة، لإغلاق قسمي العناية المركزة والعمليات بمستشفى خاص بمكة، لوجود مخالفات جسيمة تمس صحة وسلامة قاطني البلد الحرام.

من جانبه وجّه مساعد المدير العام للالتزام الدكتور حاتم بن عبد العزيز خوقير، لجنة معتمدة لتنفيذ القرار في حينه، وجرى إغلاق قسمَي العناية المركزة والعمليات ومنع استخدامهما إلا بعد تلافي الملاحظات ووقوف لجنة مختصة لتقييم الوضع والرفع بتوصياتها.

وأهابت الشؤون الصحية بالمنطقة للمنشآت الصحية بالتقيد بالإجراءات الصحية والتنظيمات التابعة لها، وعدم التهاون في اتخاذ أي تدابير قد تمسّ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,968
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,783
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,231
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,449

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة