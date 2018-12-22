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"الثلج الزائر".. "الزعاق": استعدوا لـ 26 يوماً هي الأبرد في السنة على الإطلاق

قال: نهايته تكون بموسم الحميمين في أواخر شهر أبريل "برد أهلك الله به قوم عاد"

قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، إن البرد له مراتب متدرجة منها البداية والشدة والنهاية، مشيراً إلى أن بداية البرد تكون مع موسم الوسم المسمى "تصفري" ويكون خلال شهر سبتمبر، فيما يشتد في النجم الثالث من نجوم المربعانية ويكون في الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر، كحال أيامنا هذه.

وتابع الزعاق، أن نهاية البرد تكون بموسم الحميمين في أواخر شهر أبريل، وهو البرد الذي أهلك الله به قوم عاد.

وأضاف، أنه خلال الـ 26 يوماً القادمة سنعيش الأيام الأبرد في السنة على الإطلاق وتكون خلالها درجات الحرارة متدنية، منها 13 يوماً من آخر العقارب، حيث ستشهد أوروبا ثلجاً دائماً، بينما تشهد بلاد الشام وشمال العراق وتركيا ثلجاً عابراً، ويكون شمال وشمال شرق السعودية ثلجاً زائراً، إذا توافرت الشروط المناسبة ومهد الطريق لعبور الموجة الحاملة.

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"الثلج الزائر".. "الزعاق": استعدوا لـ 26 يوماً هي الأبرد في السنة على الإطلاق
سبق

قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، إن البرد له مراتب متدرجة منها البداية والشدة والنهاية، مشيراً إلى أن بداية البرد تكون مع موسم الوسم المسمى "تصفري" ويكون خلال شهر سبتمبر، فيما يشتد في النجم الثالث من نجوم المربعانية ويكون في الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر، كحال أيامنا هذه.

وتابع الزعاق، أن نهاية البرد تكون بموسم الحميمين في أواخر شهر أبريل، وهو البرد الذي أهلك الله به قوم عاد.

وأضاف، أنه خلال الـ 26 يوماً القادمة سنعيش الأيام الأبرد في السنة على الإطلاق وتكون خلالها درجات الحرارة متدنية، منها 13 يوماً من آخر العقارب، حيث ستشهد أوروبا ثلجاً دائماً، بينما تشهد بلاد الشام وشمال العراق وتركيا ثلجاً عابراً، ويكون شمال وشمال شرق السعودية ثلجاً زائراً، إذا توافرت الشروط المناسبة ومهد الطريق لعبور الموجة الحاملة.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
11:24 AM

"الثلج الزائر".. "الزعاق": استعدوا لـ 26 يوماً هي الأبرد في السنة على الإطلاق

قال: نهايته تكون بموسم الحميمين في أواخر شهر أبريل "برد أهلك الله به قوم عاد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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15,319

قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، إن البرد له مراتب متدرجة منها البداية والشدة والنهاية، مشيراً إلى أن بداية البرد تكون مع موسم الوسم المسمى "تصفري" ويكون خلال شهر سبتمبر، فيما يشتد في النجم الثالث من نجوم المربعانية ويكون في الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر، كحال أيامنا هذه.

وتابع الزعاق، أن نهاية البرد تكون بموسم الحميمين في أواخر شهر أبريل، وهو البرد الذي أهلك الله به قوم عاد.

وأضاف، أنه خلال الـ 26 يوماً القادمة سنعيش الأيام الأبرد في السنة على الإطلاق وتكون خلالها درجات الحرارة متدنية، منها 13 يوماً من آخر العقارب، حيث ستشهد أوروبا ثلجاً دائماً، بينما تشهد بلاد الشام وشمال العراق وتركيا ثلجاً عابراً، ويكون شمال وشمال شرق السعودية ثلجاً زائراً، إذا توافرت الشروط المناسبة ومهد الطريق لعبور الموجة الحاملة.

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