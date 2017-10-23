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الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا تتناسب مع خطورة وفظاعة الجرائم الإسرائيلية

قالت: قرار دولة الاحتلال تصنيف 6 منظمات حقوقية كمنظمات إرهابية يشكل عدوانًا صارخًا

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إن المواقف الدولية المعلنة لا ترتقي لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال ضد منظمات المجتمع المدني، ولا تتناسب مع خطورة وفظاعة الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم، أن قرار دولة الاحتلال تصنيف 6 منظمات حقوقية فلسطينية كمنظمات إرهابية؛ يشكل عدوانًا صارخًا على شعبنا ودولته وقوانينها.

وأشارت إلى أن هذه المواقف غير كافية، ولم تخرج عن المألوف، فإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها بين الحين والآخر من السلوك الاستعماري والاستيطاني الإسرائيلي المتواصل يطرح الكثير من التساؤلات حول مدى تأثير وفاعلية هذا القلق الذي تعرب عنه أيضًا العديد من الدول، في إجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وجرائمها.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ضرورة انتقال المجتمع الدولي من مربع البيانات الشكلية والصورية إلى الفعل الحقيقي والخطوات الملزمة القادرة على كبح جماح الاحتلال؛ مشيرة إلى أن المواقف المعتادة والمجترة من حيث الفحوى والمفردات؛ لم تنجح في إنهاء معاناة أبناء شعبنا، أو وقف المشاريع الاستيطانية التي تتضاعف سرعتها يومًا بعد يوم، أو رفع يد الاحتلال ومتطرفيه عن المقدسات، أو وضع حد لاعتداءات المستوطنين.

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الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا تتناسب مع خطورة وفظاعة الجرائم الإسرائيلية
سبق

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إن المواقف الدولية المعلنة لا ترتقي لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال ضد منظمات المجتمع المدني، ولا تتناسب مع خطورة وفظاعة الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم، أن قرار دولة الاحتلال تصنيف 6 منظمات حقوقية فلسطينية كمنظمات إرهابية؛ يشكل عدوانًا صارخًا على شعبنا ودولته وقوانينها.

وأشارت إلى أن هذه المواقف غير كافية، ولم تخرج عن المألوف، فإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها بين الحين والآخر من السلوك الاستعماري والاستيطاني الإسرائيلي المتواصل يطرح الكثير من التساؤلات حول مدى تأثير وفاعلية هذا القلق الذي تعرب عنه أيضًا العديد من الدول، في إجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وجرائمها.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ضرورة انتقال المجتمع الدولي من مربع البيانات الشكلية والصورية إلى الفعل الحقيقي والخطوات الملزمة القادرة على كبح جماح الاحتلال؛ مشيرة إلى أن المواقف المعتادة والمجترة من حيث الفحوى والمفردات؛ لم تنجح في إنهاء معاناة أبناء شعبنا، أو وقف المشاريع الاستيطانية التي تتضاعف سرعتها يومًا بعد يوم، أو رفع يد الاحتلال ومتطرفيه عن المقدسات، أو وضع حد لاعتداءات المستوطنين.

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
04:26 PM

الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا تتناسب مع خطورة وفظاعة الجرائم الإسرائيلية

قالت: قرار دولة الاحتلال تصنيف 6 منظمات حقوقية كمنظمات إرهابية يشكل عدوانًا صارخًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إن المواقف الدولية المعلنة لا ترتقي لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال ضد منظمات المجتمع المدني، ولا تتناسب مع خطورة وفظاعة الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم، أن قرار دولة الاحتلال تصنيف 6 منظمات حقوقية فلسطينية كمنظمات إرهابية؛ يشكل عدوانًا صارخًا على شعبنا ودولته وقوانينها.

وأشارت إلى أن هذه المواقف غير كافية، ولم تخرج عن المألوف، فإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها بين الحين والآخر من السلوك الاستعماري والاستيطاني الإسرائيلي المتواصل يطرح الكثير من التساؤلات حول مدى تأثير وفاعلية هذا القلق الذي تعرب عنه أيضًا العديد من الدول، في إجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وجرائمها.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ضرورة انتقال المجتمع الدولي من مربع البيانات الشكلية والصورية إلى الفعل الحقيقي والخطوات الملزمة القادرة على كبح جماح الاحتلال؛ مشيرة إلى أن المواقف المعتادة والمجترة من حيث الفحوى والمفردات؛ لم تنجح في إنهاء معاناة أبناء شعبنا، أو وقف المشاريع الاستيطانية التي تتضاعف سرعتها يومًا بعد يوم، أو رفع يد الاحتلال ومتطرفيه عن المقدسات، أو وضع حد لاعتداءات المستوطنين.

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