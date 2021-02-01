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"الصحة": تسجيل 255 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 266 خلال الـ24 ساعة الماضية

"أمانة جدة" ترصد 150 مخالفة للإجراءات الوقائية من كورونا في يومين

نفذت 386 جولة مكثفة عبر 19 بلدية.. والحملات تتواصل

رصدت أمانة محافظة جدة 150 مخالفة عدم تطبيق البروتوكولات للوقاية من فيروس كورونا، إثر تنفيذها 386 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية، خلال اليومين الماضيين؛ للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري، أن الفرق الميدانية نفذت جولات رقابية على المحال والأسواق وقاعات الأفراح؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات وإجراءات الوقاية المتبعة بارتداء الكمامات ووجود المعقمات، ومسافة آمنة بين المتسوقين، وتوعيتهم بالتباعد أثناء التسوق، وتطبيق العقوبات على المخالفين.

وأشار "المطيري" إلى أن الأمانة تواصل حملاتها الرقابية عبر بلدياتها الفرعية؛ لمتابعة تطبيق للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنًا دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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"أمانة جدة" ترصد 150 مخالفة للإجراءات الوقائية من كورونا في يومين
سبق

رصدت أمانة محافظة جدة 150 مخالفة عدم تطبيق البروتوكولات للوقاية من فيروس كورونا، إثر تنفيذها 386 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية، خلال اليومين الماضيين؛ للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري، أن الفرق الميدانية نفذت جولات رقابية على المحال والأسواق وقاعات الأفراح؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات وإجراءات الوقاية المتبعة بارتداء الكمامات ووجود المعقمات، ومسافة آمنة بين المتسوقين، وتوعيتهم بالتباعد أثناء التسوق، وتطبيق العقوبات على المخالفين.

وأشار "المطيري" إلى أن الأمانة تواصل حملاتها الرقابية عبر بلدياتها الفرعية؛ لمتابعة تطبيق للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنًا دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
04:09 PM

"أمانة جدة" ترصد 150 مخالفة للإجراءات الوقائية من كورونا في يومين

نفذت 386 جولة مكثفة عبر 19 بلدية.. والحملات تتواصل

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عبدالله الراجحي - جدة
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رصدت أمانة محافظة جدة 150 مخالفة عدم تطبيق البروتوكولات للوقاية من فيروس كورونا، إثر تنفيذها 386 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية، خلال اليومين الماضيين؛ للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري، أن الفرق الميدانية نفذت جولات رقابية على المحال والأسواق وقاعات الأفراح؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات وإجراءات الوقاية المتبعة بارتداء الكمامات ووجود المعقمات، ومسافة آمنة بين المتسوقين، وتوعيتهم بالتباعد أثناء التسوق، وتطبيق العقوبات على المخالفين.

وأشار "المطيري" إلى أن الأمانة تواصل حملاتها الرقابية عبر بلدياتها الفرعية؛ لمتابعة تطبيق للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنًا دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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