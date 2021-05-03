خلو سوق الأفلاج من الشعير.. ومواطنون: التجار ينتظرون بيعه بالسعر الجديد

طالبوا بضرورة تدخل الجهات الرقابية والتحقق في الأمر لمنع الضرر بماشيتهم

خلا سوق الأعلاف في محافظة الأفلاج اليوم من "الشعير"، فيما توفرت بقية الأعلاف بكميات كافية، الأمر الذي طرح عددًا من التكهنات لدى عددٍ من مربي الماشية، إلا أن ذلك ربما يعود إلى محاولة التجار التحفظ بالكميات السابقة والانتظار للبيع بالسعر الجديد المتداول تطبيقها، والذي يصل فيها سعر كيس الشعير الواحد إلى 59 ريالاً بدلاً من السعر القديم 54 ريالاً.



وكشفت جولة قامت بها "سبق" في سوق الأعلاف اليوم الأحد عن خلو بسطات السوق من الشعير، فيما توفرت بقية الأعلاف الأخرى، فيما أكد باعة الأعلاف أن الشعير سيتوفر خلال الأيام المقبلة بعد صدور التسعيرة الجديدة.



من جانب آخر، اشتكى عددٌ من مربي الماشية من غياب الشعير عن سوق الأفلاج، وتوفره في عددٍ من أسواق المحافظات الأخرى، مشيرين إلى أن تجفيف السوق من الشعير ربما يعود إلى تخزين المتوفر والانتظار للبيع بالتسعيرة الجديدة التي يصل فيها سعر الكيس الواحد إلى 59 ريالاً بدلاً من الحالي 54 ريالاً، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة تدخل الجهات الرقابية والتحقق في الأمر؛ لأن ذلك الأمر قد يلحق الضرر بماشيتهم.