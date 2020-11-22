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"الصحة": تسجيل 224 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 489 خلال الـ24 ساعة الماضية

"مختبرات الصحة" بمركز وقاية تحقق 100% في اختبارات تقييم الجودة الخارجي

ضمن جهود الحصول على أرقى شهادات الاعتراف الدولية وفق رؤية 2030

حقق مختبر كوفيد-19 بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها أحد مختبرات الأمراض المعدية نسبة 100% في اختبارات برنامج تقييم الجودة الخارجي (EQAP), التابع لمنظمة الصحة العالمية لاكتشاف فيروس كوفيد-19 بواسطة تقنية البلمرة الجزئية الذي يقيّم كفاءة المختبرات في إجراء الكشف.

وحصل مختبر الأمراض المستهدفة بالتحصينات على الاعتماد من قبل منظمة الصحة العالمية بعد اجتيازه اختبارات الكفاءة والجودة في عزل الفيروس بنسبة 100% حسب المعايير المتطلبة لمنح الاعتماد في مختبر شلل الأطفال.

أما مختبر حديثي الولادة أحد مختبرات الأمراض غير المعدية في المركز فحصل على نسبة 100% في برنامج اختبارات الكفاءة والجودة التابع لكلية علماء الأمراض الأمريكية.

وتؤكد هذه الإنجازات ما تشهده مختبرات الصحة العامة في المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها من تطور في مستوى الأداء، والاهتمام الكبير للحصول على أرقى شهادات الاعتراف الدولية، وصولاً إلى تقديم أفضل الخدمات المتميزة للمواطن والمقيم وتماشياً مع رؤية 2030.

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"مختبرات الصحة" بمركز وقاية تحقق 100% في اختبارات تقييم الجودة الخارجي
سبق

حقق مختبر كوفيد-19 بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها أحد مختبرات الأمراض المعدية نسبة 100% في اختبارات برنامج تقييم الجودة الخارجي (EQAP), التابع لمنظمة الصحة العالمية لاكتشاف فيروس كوفيد-19 بواسطة تقنية البلمرة الجزئية الذي يقيّم كفاءة المختبرات في إجراء الكشف.

وحصل مختبر الأمراض المستهدفة بالتحصينات على الاعتماد من قبل منظمة الصحة العالمية بعد اجتيازه اختبارات الكفاءة والجودة في عزل الفيروس بنسبة 100% حسب المعايير المتطلبة لمنح الاعتماد في مختبر شلل الأطفال.

أما مختبر حديثي الولادة أحد مختبرات الأمراض غير المعدية في المركز فحصل على نسبة 100% في برنامج اختبارات الكفاءة والجودة التابع لكلية علماء الأمراض الأمريكية.

وتؤكد هذه الإنجازات ما تشهده مختبرات الصحة العامة في المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها من تطور في مستوى الأداء، والاهتمام الكبير للحصول على أرقى شهادات الاعتراف الدولية، وصولاً إلى تقديم أفضل الخدمات المتميزة للمواطن والمقيم وتماشياً مع رؤية 2030.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
03:06 PM

"مختبرات الصحة" بمركز وقاية تحقق 100% في اختبارات تقييم الجودة الخارجي

ضمن جهود الحصول على أرقى شهادات الاعتراف الدولية وفق رؤية 2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حقق مختبر كوفيد-19 بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها أحد مختبرات الأمراض المعدية نسبة 100% في اختبارات برنامج تقييم الجودة الخارجي (EQAP), التابع لمنظمة الصحة العالمية لاكتشاف فيروس كوفيد-19 بواسطة تقنية البلمرة الجزئية الذي يقيّم كفاءة المختبرات في إجراء الكشف.

وحصل مختبر الأمراض المستهدفة بالتحصينات على الاعتماد من قبل منظمة الصحة العالمية بعد اجتيازه اختبارات الكفاءة والجودة في عزل الفيروس بنسبة 100% حسب المعايير المتطلبة لمنح الاعتماد في مختبر شلل الأطفال.

أما مختبر حديثي الولادة أحد مختبرات الأمراض غير المعدية في المركز فحصل على نسبة 100% في برنامج اختبارات الكفاءة والجودة التابع لكلية علماء الأمراض الأمريكية.

وتؤكد هذه الإنجازات ما تشهده مختبرات الصحة العامة في المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها من تطور في مستوى الأداء، والاهتمام الكبير للحصول على أرقى شهادات الاعتراف الدولية، وصولاً إلى تقديم أفضل الخدمات المتميزة للمواطن والمقيم وتماشياً مع رؤية 2030.

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