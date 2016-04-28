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تونس تسجل 1729 إصابة جديدة و119 وفاة بفيروس كورونا

إجمالي الوفيات بلغ 10563 والإصابات أكثر من 305 آلاف

سجّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 1729 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و119 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ 10563، فيما بلغ إجمالي الإصابات 305313.

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تونس تسجل 1729 إصابة جديدة و119 وفاة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 1729 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و119 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ 10563، فيما بلغ إجمالي الإصابات 305313.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
10:24 PM

تونس تسجل 1729 إصابة جديدة و119 وفاة بفيروس كورونا

إجمالي الوفيات بلغ 10563 والإصابات أكثر من 305 آلاف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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سجّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 1729 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و119 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ 10563، فيما بلغ إجمالي الإصابات 305313.

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