تونس تسجل 1729 إصابة جديدة و119 وفاة بفيروس كورونا

سجّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 1729 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و119 وفاة.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ 10563، فيما بلغ إجمالي الإصابات 305313.
سجّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 1729 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و119 وفاة.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ 10563، فيما بلغ إجمالي الإصابات 305313.
سجّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 1729 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و119 وفاة.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ 10563، فيما بلغ إجمالي الإصابات 305313.
سجّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 1729 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و119 وفاة.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ 10563، فيما بلغ إجمالي الإصابات 305313.