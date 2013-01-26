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مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

إجمالي الإصابات 162486 من ضمنهم 127001 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الاثنين خروج 504 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 127001 حالة حتى أمس، وفقًا لـ"مصراوي".

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 669 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 162486 حالة، من ضمنهم 127001 حالة تم شفاؤها، و9012 حالة وفاة.

مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

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مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة
سبق

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الاثنين خروج 504 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 127001 حالة حتى أمس، وفقًا لـ"مصراوي".

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 669 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 162486 حالة، من ضمنهم 127001 حالة تم شفاؤها، و9012 حالة وفاة.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
01:51 AM
اخر تعديل
26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
02:10 AM

مصر تسجّل 53 حالة وفاة جديدة بكورونا و669 إصابة

إجمالي الإصابات 162486 من ضمنهم 127001 متعافيًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الاثنين خروج 504 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 127001 حالة حتى أمس، وفقًا لـ"مصراوي".

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 669 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 162486 حالة، من ضمنهم 127001 حالة تم شفاؤها، و9012 حالة وفاة.

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