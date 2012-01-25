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أفريقيا تسجل أكثر من 85 ألف وفاة بفيروس كورونا

عدد الإصابات المسجلة في القارة بلغ 3438133 حالة

أفاد المركز الأفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، بأن عدد الإصابات المسجلة في القارة الأفريقية بلغ 3438133 حالة مؤكدة، و85278 حالة وفاة، وذلك منذ بداية ظهوره خلال شهر مارس الماضي.
وأوضح المركز في بيان له اليوم، أنه تم تسجيل تعافي نحو 2903296 في مختلف أنحاء القارة، فيما يواصل مئات آلاف المصابين الخضوع للعلاج في مختلف المراكز والمستشفيات الأفريقية، لافتًا النظر إلى أن منطقة الجنوب الأفريقي، تعد الأكثر تضررًا في أفريقيا من حيث عدد الحالات المؤكدة، تليها منطقة الشمال.

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أفريقيا تسجل أكثر من 85 ألف وفاة بفيروس كورونا
سبق

أفاد المركز الأفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، بأن عدد الإصابات المسجلة في القارة الأفريقية بلغ 3438133 حالة مؤكدة، و85278 حالة وفاة، وذلك منذ بداية ظهوره خلال شهر مارس الماضي.
وأوضح المركز في بيان له اليوم، أنه تم تسجيل تعافي نحو 2903296 في مختلف أنحاء القارة، فيما يواصل مئات آلاف المصابين الخضوع للعلاج في مختلف المراكز والمستشفيات الأفريقية، لافتًا النظر إلى أن منطقة الجنوب الأفريقي، تعد الأكثر تضررًا في أفريقيا من حيث عدد الحالات المؤكدة، تليها منطقة الشمال.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
07:08 PM

أفريقيا تسجل أكثر من 85 ألف وفاة بفيروس كورونا

عدد الإصابات المسجلة في القارة بلغ 3438133 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفاد المركز الأفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، بأن عدد الإصابات المسجلة في القارة الأفريقية بلغ 3438133 حالة مؤكدة، و85278 حالة وفاة، وذلك منذ بداية ظهوره خلال شهر مارس الماضي.
وأوضح المركز في بيان له اليوم، أنه تم تسجيل تعافي نحو 2903296 في مختلف أنحاء القارة، فيما يواصل مئات آلاف المصابين الخضوع للعلاج في مختلف المراكز والمستشفيات الأفريقية، لافتًا النظر إلى أن منطقة الجنوب الأفريقي، تعد الأكثر تضررًا في أفريقيا من حيث عدد الحالات المؤكدة، تليها منطقة الشمال.

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